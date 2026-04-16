Gentile firmo un convenio con provincia para financiar un diagnostico del estado de caminos rurales en 9 de Julio

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, participó esta semana de la firma de convenios para la elaboración de planes directores locales de caminos rurales, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en un acto que encabezó el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

El acuerdo tiene como objetivo ordenar y priorizar la inversión en la red vial rural, mejorar la conectividad productiva y garantizar la transitabilidad mediante una planificación técnica articulada entre la Provincia y los municipios.

Según el Municipio, en una gacetilla que difundió este jueves, asegura que permitirá avanzar en un diagnóstico preciso del estado de los caminos rurales del distrito, incluyendo relevamientos georreferenciados y estudios de suelo e hidrología para identificar zonas críticas.

Cabe destacar que el Municipio de 9 de Julio inicio el año pasado un trabajo mediante un agrimensor a evaluar esas zonas de intransitabilidad, en una de las mesa de trabajo, la Intendente Gentile les había informado a productores y dirigentes gremiales del agro local, que se estaba gestionando un financiamiento para afrontar el mencionado diagnostico.

A partir de este trabajo, el Municipio explico que se definirán prioridades de intervención —obras nuevas, mejoras o mantenimiento— con criterios técnicos y participación local, buscando optimizar recursos y brindar mayor previsibilidad en la ejecución de obras.

Por ultimo la gacetilla municipal menciona que esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Caminos Rurales que se desarrolla desde 2020 en la provincia, orientado a fortalecer la infraestructura, mejorar la circulación y acompañar el desarrollo productivo del interior.

Desde el municipio se destacó la importancia de esta herramienta de planificación para avanzar en soluciones sostenibles que mejoren la calidad de vida de los vecinos y potencien la producción local.