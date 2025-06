Garrahan: el Gobierno ofrece a los residentes un sueldo de $ 1.300.000 a partir de julio

“Gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción del personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios, se otorgará a los residentes del Hospital un aumento que elevará sus ingresos en torno a $ 1.300.000 a partir del 1º de julio”, se publicó esta mañana en la cuenta de X atribuida al hospital Garrahan. Esa sería la propuesta del Gobierno frente al conflicto que tuvo su punto más álgido la semana pasada, cuando los médicos residentes hicieron oír su reclamo salarial, con sueldos que en algunos casos no llegan a los $ 800.000.

De acuerdo con el sitio Infobae, que cita a fuentes gubernamentales, sobre los sueldos el Garrahan transfería unos $ 200.000 de bono. Ahora se decidió que ese monto “extra” ascienda a $ 500.000, es decir, un incremento nominal de $ 300.000. Por delante, deberá aguardarse la posición de los médicos, que mediante asamblea resolverán su postura ante la propuesta.

El comunicado que se dio a conocer esta mañana se titula: “Orden, mérito y salud: así se fortalece el Hospital Garrahan”. Y dice en su primer párrafo: “El Hospital Garrahan avanza en un proceso de transformación profunda. Siguiendo la visión del presidente Javier Milei -que ha expuesto cómo los recursos del Estado fueron dilapidados durante años por una casta de militantes y privilegiados-, este hospital de referencia en pediatría continúa una etapa de orden, eficiencia y reconocimiento al mérito”.

De acuerdo con el texto, “durante años, muchos hospitales públicos -incluido el Garrahan- fueron utilizados como plataformas de militancia, acumulación de cargos innecesarios y estructuras paralelas. Eso se terminó. Estamos eliminando los desvíos que drenaban fondos que debían estar destinados a médicos, residentes, equipamiento y más camas. Porque en una sociedad libre, los que trabajan y se esfuerzan deben ganar más, y los que no cumplen, quedar afuera”.

Y aclara el texto: “Este proceso no se limita al Garrahan: en todos los hospitales nacionales se está llevando adelante una limpieza estructural, que incluye la revisión de normativas, procesos internos y licitaciones mal hechas que favorecían a unos pocos y perjudicaban al conjunto del sistema. El término es: reconversión hospitalaria”.

A propósito, en el caso particular del hospital pediátrico Garrahan, en el comunicado se consigna de qué manera se está llevando adelante esta “reconversión hospitalaria”: “Auditando, ordenando y optimizando los recursos, estamos erradicando los desvíos presupuestarios y gastos superfluos; “a partir de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia, desde 1 de junio el Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido. Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política. Quien no asiste, afuera; con la continuidad del orden y la eficiencia en la gestión, el hospital podrá ampliar su capacidad con más camas pediátricas, nuevo equipamiento y mejor infraestructura”.

Y es en este punteo que se anuncia el aumento a los residentes: “Gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción del personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios, se otorgará a los residentes del Hospital un aumento que elevará sus ingresos en torno a $ 1.300.000 a partir del 1º de julio. Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza organizadas por la militancia kirchnerista que se disfraza de reclamo gremial”.

El comunicado cierra con el siguiente párrafo: “Así funciona un sistema basado en el mérito y la responsabilidad: el que cumple, cobra más; el que no cumple, queda afuera. La salud de los chicos es prioridad, y cada peso del presupuesto debe estar al servicio de los que trabajan, no de los que parasitan el sistema”.