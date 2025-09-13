Gano Franco «Panterita» Rodríguez en Cruz del Eje

El púgil nuevejuliense Franco «Panterita» Rodríguez, que en esta oportunidad estuvo acompañado por Ceres Agropecuaria, Mecano Ganadero y Nutralmix volvió a mostrar su jerarquía arriba del ring y se impuso con claridad y velocidad al riocuartense, Sergio “Nonito” Donaire, en la velada disputada en el Estadio Olayan de la ciudad de Cruz del Eje, Córdoba.

Rodríguez dominó las acciones de principio a fin, esto hizo que convenciera a los jueces, que lo vieron ganador por fallo unánime, con tarjetas de 40/36; 39/37, y 39/37

Con este resultado, Rodríguez estira su marca profesional a 18 triunfos (6 KO), 2 derrotas y 0 empates, reafirmando su buen presente y sumando un nuevo capítulo a su carrera en el boxeo argentino.