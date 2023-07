Ganadería: Demuestran como fuera de la trinchera defienden la cría y agregan valor al ternero

El Instituto de la promoción de la Carne Vacuna Argentina – IPCVA- llevo adelante una nueva jornada a campo con el objetivo de promocionar la adopción de mejores prácticas ganaderas, la oportunidad elegida fue nuevamente la provincia de Entre Ríos, en el departamento de Nogoya, en el centro oeste entrerriano, donde allí los asistentes contactaron con una producción de producción mixta, y en ganadería el foco en la producción de terneros.

Se trata del establecimiento La Tacuara de 255has. a las que se le suman 181hs. arrendadas en la zona.

El productor utiliza de ese total 120has para la agricultura (la parte más alta), el resto abocado a la cría, y recría, donde hay unas 100 has. en campo natural, se suman unas casi cuarenta hectáreas con pasturas de alfalfa. Además, las arrendadas se componen de 141has con monte y 41 has de monte cerrado, donde se producen 120 terneros por año, explico el productor Carlos Miura.

Utilizan raza Aberdeen Angus en campos que son inundables y donde el monte es limpio, donde tiene una buena receptibilidad de vientres, que entrega una mejor producción y mejor manejo de terneros. Según Miura la diferencia entre un monte cerrado y uno abierto, es abismal, según describió es de un 60%.

El otro foco de producción que destaca a la Tacuara es la recría de terneros donde el productor destaco que le da flexibilidad en la venta de terneros, no desprendiéndose en marzo/abril, sino que lo hace a lo largo de todo el año, buscando el mejor momento del precio, en el medio permite agregar kilos en terneros.

Preñez

Los porcentajes de preñez se encuentran estabilizados en el orden del 94 %, aunque reconoció que, en el año 2022, cayó a un 88%.

La producción de kilos/ha. Ronda los 130 kilos en la cria y alcanza los 312 kilogramos en la recría, según se dio a conocer durante la Jornada del IPCVA en La Tacuara.

Objetivos a alcanzar

Miura junto a su equipo de trabajo, sobre el cual destaco el profesionalismo con el que trabajan, comento que están yendo a un sistema de manejo simplificado, en lo que hace a la cría, donde se quiere pasar a un aumento de carga de 1,5 vientre/ha, manteniendo por supuesto los porcentajes de preñez y destete actuales

Para ello especifico algunas herramientas que van a utilizar para lograr ese objetivo, destaco:

-Sub dividir el campo natural, llevando agua a todas las parcelas. “Nos permitirá un manejo mucho más eficiente del recurso pasto natural

-Mejorar las pasturas de alfalfas degradadas

-Mejorar instalaciones de corrales y manga e instalar sistema de pesaje para mejorar el bienestar animal, por consecuencia la producción, y obtener datos precisos a la hora de medir, que creemos indispensables para cualquier proceso de crecimiento, informo

Mansedumbre

Párrafo a parte, Carlos Miura se refirió a la mansedumbre que tiene el rodeo, y lo vinculo al trabajo y manejo que tiene el personal que está encima de los terneros y los vientres, eso hace que se logre una mansedumbre en los animales.

Esta práctica según Miura, ayuda al aumento de kilos, ya que las haciendas tranquilas solo comen, no corren, no tienen sobre saltos, no rompen alambrados, lo veo como muy importante, sostuvo