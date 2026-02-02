Futbol: San Martin lidera el Torneo, y Agustin Alvarez salió de la zona complicada
Se completo este domingo la décima segunda fecha del torneo de Primera A, organizado por la liga nuevejuliense de futbol, donde tal como adelantamos, el día sábado jugaron, Naon ante French y gano el CAN 2-1 y en Patricios, el local perdió por 4 a 1 ante Libertad.
En tanto que este domingo en La Niña, Atlético La Niña perdió ante Agustín Alvarez por 2-1, y donde el equipo de El Palomar ya dejo de estar en el fondo de la tabla.
En cancha de El Fortin, la V azulada recibió a Quiroga, y donde el equipo violeta dirigido por Juan Martin Murphy, se llevo una valiosa victoria por 3-0.
En el Estadio “Santiago Noe Baztarrica”, San Martin recibió a Atlético 9 de Julio, en un partido que todo parecía para un empate, el santo tenia la obligación de ganar para seguir en la punta solo, y asi fue, un penal en favor de San Martin, termino en gol, finalizando 1-0.
Cerro la fecha, San Agustin y Once Tigre, en el Estadio “Juan Ángel Maldonado”. Alli el Granate descorcho alegría en el segundo tiempo. Gano por 4 a 1.
Con estos resultados sigue en la punta, San Martin, le sigue Naon y Libertad y Once Tigres.
Posiciones en el Campeonato
San Martín- 27
Atlético Naón – 25
Libertad – 21
Once Tigres – 21
Quiroga – 18
San Agustín -18
Atlético 9 de Julio – 17
Patricios – 15
French – 14
El Fortín – 11
Agustín Álvarez 7
La Niña – 6
LA PROXIMA FECHA 13RA
La Niña – Libertad
Once Tigres – Patricios
9 de Julio – San Agustín
French – San Martín
El Fortín – Naón
Quiroga – Ag. Alvarez
