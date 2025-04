Futbol: Ganaron Agustin Alvarez, La Niña, Once Tigres y Atl. 9 de Julio

Se compelto este miercoles 2 la fecha numero 18 del Torneo de Primera división de la Liga Nuevejuliense de Futbol, y que tuvo como partido adelantado el empate entre Libertad y San Martin y debido al factor climático del domingo 30 de marzo se había pospuesto el resto de la fecha.

En ese marco, el puntero del torneo, Naon recibió al Atletico French, y el equipo dirigido por Luis Gonzalez no la paso muy bien, ya que el albinegro que empieza a recuperase, pudo haberse llevado la victoria, pero no pudo ser y terminaron empatados 1 a 1. Igual el CAN sigue liderando el torneo local de futbol en esta primera etapa del campeonato.



En Facundo Quiroga, el local, Atlético Quiroga que no viene muy amigado con el triunfo, volvió a perder en esta oportunidad ante la visita de Once Tigres pro 2 a 0.

En el Palomar, Agustín Alvarez volvió a sonreír al lograr una nueva victoria y poder seguir luchando por estar en los playoff del torneo. Recibió a San Agustín, donde el partido en el primer tiempo habia comenzado a ser dueño de la pelota la visita, hasta que llego el gol por parte de Nicolas Vazquez para el equipo granate. casi sobre el final de la primera etapa lo empata Agustín Álvarez con gol de Delgado y en el segundo tiempo le puso el sello de la victoria casi sobre el final, Gailac para el equipo rojo.

Por su parte el Fortín cayó 1 a 0 ante Atlético 9 de Julio; y La Niña, venció 2 a 0 a Dudignac de visitante.

Síntesis de la fecha 18

Libertad 1 vs. San Martin 1

CAN 1 vs. French 1

Atl. Quiroga 0 vs. Once Tigres 2

Ag. Alvarez 2 vs. San Agustin 1

El Fortin 0 vs. Atl. 9 de Julio 1

Dudignac 0 vs. La Niña 2

Posiciones en el torneo

Naón 45

Once Tigres 38

Libertad 37

San Martín 34

Atl. 9 de Julio 31

San Agustín 23

La Niña 23

Agustín Alvarez 20

French 19

Quiroga 17

El Fortín 13

Dudignac 6