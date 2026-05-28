Fue hallado sin vida un joven en un medio rural entre Quiroga y La Niña

Conforme informo el Comando de Policía Rural 9 de Julio( CPR) que en la jornada de este jueves, un joven que residía y trabajaba en un establecimiento rural cercano al camino rural entre las localidades de La Niña y Facundo Quiroga, fue hallado sin vida en la vivienda en la cual pernoctaba del lugar.

Desde el CPR 9 de julio, describieron que la caratula es Averiguación Causales de Muerte, en virtud que en zona rural Quiroga, fue hallada en vivienda, sin vida en horas de la mañana, una persona de sexo masculino, de 21 años de edad, oriundo de la provincia de Santa Fe, se realizara la correspondiente autopsia, fines determinar con exactitud las causales del deceso y clarificar la presente investigación, tomo intervención UFI N° 03, Dpto. Judicial Mercedes.

Fdo. Comisario inspector Catturetti Mario Sebastián