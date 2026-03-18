Francesco Rampone, desde la cuna con una paleta de Padel a campeón nacional en Catamarca

La Asociación Argentina de Pádel, comenzó este ultimo fin de semana el torneo argentino para menores en la localidad del Valle de San Fernando, en provincia de Catamarca dando así inicio a la competencia nacional que tendrá distintas plazas en el país como Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires que serán parte del recorrido.

En ese marco de competición se sumo el juvenil de 9 de Julio, Franceso Rampone en la categoría Sub 12, se consagro campeón junto al roqueperense, Salvador Justo, donde la pareja gano 7-5 1-6 7-5.

Tras el arribo del jugador nuevejuliense y en dialogo con El Regional Digital, Frencesco comento «tengo 12 años pero vengo con una paleta de padel desde los tres años, y si bien empecé en el tenis, después me gusto el pádel y ahí empecé a entrenar y a jugar·, comento.

Su madre, Lourdes destaco sentirse feliz por el presente de su hijo. Hay que destacar todo el sacrificio que él hace para llegar a todo esto, lo que él hace es a puro pulmón que le pone, la verdad es mucho sacrificio, la dedicación y lo aplicado que es para el deporte, así que bueno, nada, es puro mérito de él, resalto.

Acerca del torneo logrado en Catamarca, Francesco, detallo, «jugué en la categoría sub-12 y también jugué en la categoría sub-14B. En sub-14B perdimos en 4 contra unos chicos que terminaron siendo campeones, y en sub-12 ganamos el torneo.

Por su parte su entrenador, el profesor Agustín Tevez, señalo a El Regional Digital, me pone muy contento por Fran, porque como decía su mama, le mete mucho, sacrificio. En diciembre empezamos una mini pretemporada, ya preparando todo esto, y la verdad que es muy fácil entrenar a Fran, es un fenómeno por su colaboración. Sobre el torneo del cual gana Francisco, e un selectivo, donde en la fecha 1, entrego 1000 puntos al ganador, lo que es muy importante», explico.

Además subrayo el valor de haber competido en Sub 14, mas allá del resultado, ya que adquiere una mayor experiencia que a él le vale muchísimo, para lo que viene.

Francesco, también comento que sus entrenamientos son una hora diaria, ni bien termina el colegio, y durante el verano eran de dos a tres horas diarias

El juvenil de 9 de Julio dejo bien en claro su objetivo: «Mi sueño es ser profesional, llegar a ser profesional, y este año es quedar entre las 10 mejores parejas de sub-12.

Acerca de sus virtud en dentro de la cancha, comento que su drive es el fuerte, no soy una maquina pero me sale mejor que otras cosas. Esto lo reafirmo su profesor, al señalar que técnicamente es muy bueno, ya sea su drive, su revés y se dispone para incorporar técnicas, lo que esta avanzando mucho», subrayo

En el final Francesco, se mostro muy agradecido, en especial a su papa, Gastón Rampone, además de todas las personas que estuvieron viendo los videos del partido,