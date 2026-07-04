Firma de escrituras: Convocan a los siguientes vecinos del partido de 9 de Julio

Los vecinos y vecinas incluidos en el listado deberán presentarse el miércoles 8 de julio de 2026, a las 10:00 horas, en el Salón Blanco Municipal, para la correspondiente firma de escritura. Se recuerda que, en los casos de venta privada, los comparecientes deberán concurrir acompañados por vendedores y/o apoderados.

Asimismo, deberán presentar la siguiente documentación: Documento Nacional de Identidad, fotocopia del mismo, constancia de CUIL/CUIT o CDI, y en caso de corresponder, poder original.

En situaciones de divorcio, se deberá adjuntar copia de la sentencia correspondiente, sin excepción.

LISTADO DE PERSONAS CONVOCADAS

Arenas, Sandra Araceli y Rosales, David Omar; Ibarra, Anabella Carolina; Ciancia, Norma Edith; Sararols, Mariano Gastón y Bertino, Edgarda Emile; Zalazar, Antonella Belén y Rongvaux, Renzo; Platinetti, Marta Silvina y Dirossi, Alejandro Salvador; Mena, Jessica Anabella; Falcinelli, Florencia Roxana y Bustamante, Sebastián; Andurell, Raúl Héctor y Dirossi, Laura Fabiana; Maccagnani, Florencia y Valle, Elbio Joaquín; Casella, Tamara Inalen y Martínez, Claudio Hernán (Vendedor Matto, Walter Omar); Chazarreta, Claudio Gabriel y Merlo, María Ester; Moncada, Carlos Heriberto y Gómez, Gabriela Susana; Paz, Roberto Gabriel y Sayavedra, Marisol; Borregon, Eliana Agustina y Vilas, Mauricio Omar

Desde el Municipio se solicita a los convocados asistir en tiempo y forma a fin de dar cumplimiento al trámite administrativo correspondiente.