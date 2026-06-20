Fertilización y sanidad, ejes centrales del Seminario ACSOJA 2026

El próximo 30 de junio, la Bolsa de Comercio de Rosario será sede de una nueva edición del Seminario ACSOJA 2026, organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), una jornada que reunirá a representantes de toda la cadena productiva, industrial, científica e institucional para debatir los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el cultivo en el país.

Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja”, el encuentro funcionará como antesala de la World Soybean Research Conference (WSRC), que se realizará en Rosario en abril de 2027 y convertirá a la Argentina en epicentro de la discusión global sobre el futuro de este cultivo estratégico.

Entre las actividades de la jornada se encuentra el bloque técnico “Nutrición y plagas en soja: estrategias de manejo que potencian rendimientos”, donde especialistas abordarán dos de los factores clave para mejorar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.

Por un lado, Roberto Rotondaro, presidente de Fertilizar Asociación Civil, hablará sobre las “Claves de la nutrición en soja”, y analizará la evolución de la fertilidad de los suelos argentinos, con especial foco en indicadores como carbono y fósforo. Además, expondrá la brecha existente en la adopción de tecnologías de fertilización y el impacto que una adecuada nutrición puede generar sobre los rendimientos y la calidad nutricional del cultivo.

Por otro lado, Matías Medrano, investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), abordará la problemática del picudo negro de la vaina, una plaga que ha dejado de ser una preocupación regional para convertirse en un desafío creciente para la producción sojera nacional. Durante su exposición, titulada “Picudo negro de la vaina: de problema regional a desafío nacional en el cultivo de soja”, repasará aspectos vinculados a la biología y ciclo de vida del insecto, su impacto sobre el cultivo y las principales recomendaciones de manejo surgidas de la experiencia acumulada en el NOA. El panel será moderado por Juan Martín Enrico, de INTA.

Además de las temáticas vinculadas al manejo agronómico, el Seminario contará con la participación de destacados referentes internacionales de la investigación en soja. Entre ellos estarán Itsvan Rajcan, presidente del Comité Continuo de la Conferencia Mundial de Investigación en Soja, y Ricardo Vilela Abdelnoor, ex presidente de la WSRC, investigador de EMBRAPA y reconocido especialista en biotecnología.

Sus presentaciones estarán enfocadas en los avances en mejoramiento genético y genómica aplicada a la soja, incluyendo el uso de marcadores moleculares, selección asistida y nuevas tecnologías que permiten acelerar el desarrollo de cultivares con mayor potencial productivo, mejor adaptación a distintos ambientes y mayor tolerancia a enfermedades y condiciones adversas.

Asimismo, los especialistas analizarán la importancia de ampliar y aprovechar la diversidad genética disponible para responder a los desafíos productivos y ambientales de las próximas décadas, en un contexto atravesado por el cambio climático y la necesidad de producir más y mejor con criterios de sustentabilidad.

El evento cuenta con el apoyo de BCR Labs, Bunge, Greenlab, Williams Agroservicios, A3 Mercados, Fyo, Galicia, Hedgepoint Global Markets, Spraytec, AGD, Cofco International, LDC, Molinos Agro, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Agrobioindustria Provincia de Córdoba. Acompañan también Campo Limpio, Deubel, Grupo Aliendro, Naquet Alimentos Sin TACC y The Carbon Sink.

La participación es libre y gratuita. Los interesados pueden inscribirse y obtener más información en www.seminarioacsoja.org.ar o escribir a seminario@acsoja.org.ar.