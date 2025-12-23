Federación Agraria 9 de Julio, asegura haberle dado vuelta la Tasa Vial al Concejo Deliberante

La sesión del Concejo Deliberante dada este lunes 22 y que perduro hasta la madrugada de este martes, tuvo entre sus ítems tratar la ordenanza del Ejercicio Fiscal Municipal 2026, con sus correspondientes Tasas, para lo que se presentaron dos dictámenes uno por mayoría, que en los tributos de mayor relevancia, Tasa Red Vial pedía un 50% de aumento y el ABL un 35%, esto tuvo la firma del PRO y LLA. Mientras que un segundo dictamen por minoría con la firma de la UCR, que busco un aumento del 20%, fue la que finalmente los ediles aprobaron por mayoría. Se abstuvo la LLA.

En ese marco desde la Filial 9 de Julio de Federación Agraria, dieron a conocer que junto a un grupo de productores, hicieron presencia gremial durante toda la sesión del Concejo Deliberante, que permitió modificar el dictamen oficialista, reducir el impacto del aumento de la tasa vial e incorporar la excepción de pago para los campos en emergencia y desastre agropecuario.

«En la Federación Agraria Argentina – Filial 9 de Julio creemos en un gremialismo que da la cara y se planta cuando hace falta. Eso hicimos en la madrugada del 23 de diciembre, estando presentes durante toda la sesión del Honorable Concejo Deliberante y defendiendo, sin concesiones, la posición de los productores.

Cuando el dictamen oficialista planteaba un aumento del 50%, llevando la tasa a $10.620 por hectárea, logramos dar vuelta ese escenario. El valor finalmente aprobado quedó en $8.530 por hectárea, un incremento en línea con la inflación anual proyectada por el Banco Central para 2026, y no el ajuste desmedido que se pretendía imponer.

Además, se consiguió algo que no estaba contemplado: la excepción de pago para los campos declarados en emergencia y/o desastre agropecuario.

Sabemos que queda mucho por hacer, pero creemos que este es el camino. Por eso vamos a seguir reclamando lo que corresponde: rendición de cuentas por el uso de la tasa vial en la gestión anterior, la presentación de un plan de trabajo anual claro y un esquema de controles trimestrales. La tasa vial es una contraprestación, no un impuesto, y cada peso que aporta el productor tiene que verse reflejado en los caminos. De acá en adelante, el control permanente será clave.

Convocamos a todos los productores a acompañarnos el lunes 29, en la sesión de Grandes Contribuyentes, donde culmina el tratamiento del presupuesto. Ser parte hace la diferencia.

Este logro es de todos y también una invitación a construir una Federación Agraria fuerte, participativa y comprometida, que defienda al productor todos los días«, aseguraron en una comunicación difundida.