Fearca: “El mayor riesgo en las pulverizaciones ya no es la tecnología, es usarla sin conocimiento”

La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) realizó una conferencia de prensa en Expoagro 2026 donde puso en debate uno de los desafíos emergentes del agro moderno: el uso de tecnologías cada vez más sofisticadas sin el conocimiento técnico necesario para aplicarlas correctamente.

Bajo el título “Tecnología sin conocimiento: el nuevo riesgo silencioso en las pulverizaciones agrícolas”, la entidad desarrolló una charla dirigida a productores, asesores y técnicos en el Auditorio de Prensa del predio ferial del Autódromo de San Nicolás, en el marco de la muestra.

La exposición estuvo a cargo de Juan Molina, secretario de FeArCA , y Diego Martínez, presidente de la federación, quienes analizaron cómo la aceleración tecnológica en el agro plantea nuevos desafíos para lograr aplicaciones eficientes, seguras y sustentables.

Durante el encuentro, los representantes de la entidad destacaron que en los últimos años el sector agrícola incorporó una gran cantidad de herramientas tecnológicas, entre ellas aviones agrícolas más precisos, pulverizadoras terrestres con electrónica avanzada, drones de aplicación, mapas digitales y sistemas de agricultura de precisión.

Sin embargo, desde FeArCA advirtieron que el principal desafío no radica únicamente en sumar tecnología, sino en comprender cómo utilizarla correctamente.

“Hoy el agro tiene más tecnología que nunca. Pero el mayor riesgo ya no es la falta de tecnología, sino usarla sin conocimiento”, señaló Molina durante la presentación.

En ese sentido, explicaron que muchas veces el debate se centra en qué equipo es mejor —avión, dron o pulverizadora terrestre— cuando en realidad la clave está en entender las variables técnicas que determinan la calidad de una aplicación, como el tamaño de gota, la cobertura y la densidad de impactos sobre el objetivo biológico.

Cuando estos factores no se tienen en cuenta, incluso los equipos más modernos pueden generar resultados deficientes, mayores costos productivos y mayores riesgos ambientales.

“La tecnología por sí sola no resuelve los problemas. La diferencia real la hacen las personas que saben usarla”, agregó Martínez.

Durante la charla también se abordó un concepto cada vez más relevante en la producción agrícola moderna: el uso complementario de las distintas tecnologías de aplicación.

En este sentido, remarcaron que aviones agrícolas, drones y equipos terrestres no compiten entre sí, sino que pueden convertirse en herramientas altamente eficientes cuando se utilizan en el contexto adecuado.

Desde FeArCA señalaron además que el futuro de las pulverizaciones agrícolas dependerá no solo de la innovación tecnológica, sino principalmente de la capacitación, el conocimiento técnico y la medición de la calidad de aplicación.

“Podemos tener el equipo más moderno del mundo y aun así hacer una mala aplicación. Por eso el verdadero salto tecnológico del agro no es la máquina: es el conocimiento”, concluyó Molina.

La conferencia buscó abrir una conversación que atraviesa a todo el sistema productivo: cómo acompañar la rápida evolución tecnológica del agro con formación, criterio técnico y responsabilidad en el uso de herramientas cada vez más potentes.