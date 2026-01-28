Falleció un pasajero en un ómnibus de larga distancia y debió parar de urgencia en 9 de Julio

En la media mañana de este miércoles los servicios de emergencia médicos fueron alertados que un hombre mayor de edad que se movilizaba en un omnibus de larga distancia y que habia partido desde la ciudad de Bariloche, con destino Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, momento en que en la jurdiscción 9 de Julio por la ruta nacional 5, se vio obligado a detener su marcha, ante signos que afectaban la salud del hombre.

Ante ello además del servicio de emergencia, se hizo presente personal de Policía Comunal 9 de Julio y del Destacamento Policía Vial, en la Estacion de Servicio YPF sito en Ruta Nac. N° 5 y calle Azcuenaga, donde se hallaba estacionado Colectivo de la empresa Via Bariloche, y entre sus pasajeros se hallaba una persona mayor de edad el cual estaba acompañado por su hija, descompuesto, identificado como Pedro Paredes de 88 años de edad, oriundo de la Ciudad de Las Toscas, Provincia de Santa Fe.

A posteriori Médico de turno confirmo en el lugar el deceso de Paredes quien y acorde a información aportada por su hija, sufría de varios problemas de salud. Por el hecho el pasaje del Omnibus conforme se supo, debio bajar de la unidad, por instrucción policial, y luego la empresa dispuso de otro coche, para completar el traslado.

Conforme informo Policía, la causa fue caratulada » Averiguación Causal de Muerte» con injerencia de la U.F.I. N° 04 Depto. Jud. Mercedes.

Foto: Daniel Escobedo