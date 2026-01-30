Estremecedor caso en Balcarce: detuvieron a un hombre acusado de drogar con cocaína a sus seis hijos

Un caso estremecedor sacude a Balcarce y puso en alerta a la Justicia y a los organismos de protección infantil. Un hombre fue arrestado luego de que sus seis hijos, incluido un bebé de apenas seis meses, dieran positivo de cocaína en análisis médicos, un hallazgo que derivó en una causa penal de extrema gravedad.

La investigación se activó tras una denuncia por violencia de género presentada por la madre de los chicos, quien advirtió que su pareja no solo la había drogado, sino que temía que hiciera lo mismo con los menores. Ante la gravedad de la acusación, la Fiscalía ordenó el inmediato traslado de los niños al Hospital Municipal, donde los estudios toxicológicos confirmaron la presencia de la droga en todos ellos.

Con los resultados en mano, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del sospechoso y dispuso un allanamiento en la vivienda familiar. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron cocaína y detectaron restos de la sustancia en distintos sectores de la casa, elementos que ahora forman parte del expediente judicial.

El acusado negó los hechos al declarar ante la Fiscalía y buscó desacreditar a su pareja, pero la Justicia resolvió que permanezca detenido en el Penal de Batán mientras se profundiza la investigación. Los seis chicos quedaron bajo resguardo del Servicio Local de Protección de Derechos, que activó los protocolos de contención y asistencia.

La causa fue caratulada como suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad, un delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión. En paralelo, se ordenaron nuevas pericias para ratificar los análisis iniciales y se evalúa la realización de entrevistas en Cámara Gesell para avanzar en el esclarecimiento de un hecho que generó conmoción en toda la comunidad.

Infocielo