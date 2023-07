Estimaciones oficiales: Creen que la inversión directa en capital de trabajo para la Campaña Agrícola 2023/24 sera de más de 24 mil millones de dólares

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de un informe elaborado por la Subsecretaría de Agricultura, destacó que la estimación de inversiones en capital de trabajo de cara a la Campaña Agrícola 2023/24 para los principales cultivos alcanza los 24.230 millones de dólares totales y una superficie de 38.973.000 hectáreas.

Del total de la inversión en capital de trabajo proyectada, el 43,1 % corresponde a alquileres; el 15,8% a fitosanitarios; el 13% a fertilizantes; 13,7% a semillas; el 14,2% para labores y el 0,3% corresponde a riego.

A su vez, el informe expresa que las principales inversiones de capital de trabajo las encabeza la soja (de primera y segunda), con más de 9.223 millones de dólares; seguido por el cultivo de maíz, con 7.800 millones de dólares; y el trigo con más 2.800 millones de dólares.

En relación a la superficie sembrada, 7,7 millones de has corresponden a la Cosecha Fina (trigo y cebada); 29,55 millones de has a la Cosecha Gruesa (maíz, soja, girasol y sorgo); y 1,7 millones de has corresponden a arroz, maní, algodón y legumbres.

El informe señala que el 70% del total de la superficie sembrada está en manos de terceros, y que si se agregan los gastos de comercialización y cosecha (10.300 millones de USD) y lo necesario para mantener la estructura de producción (6.000 millones de USD), la suma final asciende a 40.500 millones de USD.