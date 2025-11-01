Este domingo 2 en el Parque General San Martín: Expectativas por el festejo del 162º Aniversario de 9 de Julio
La Municipalidad de Nueve de Julio invita a toda la comunidad a participar de un gran evento en conmemoración del 162° aniversario de la fundación de la ciudad, que se desarrollarán el sábado 2 de noviembre, de 12 a 21 hs., en el Parque General San Martín.
Será una jornada abierta, gratuita y pensada para disfrutar en familia, con múltiples propuestas recreativas, culturales y gastronómicas.
ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA
Durante todo el día, se podrá recorrer un paseo de compras con la participación de emprendedores, artesanos, elaboradores locales e instituciones educativas.
También habrá actividades culturales, espectáculos artísticos, food trucks y una kermés con juegos tradicionales.
La celebración busca poner en valor la historia y la identidad nuevejuliense, al tiempo que promueve la participación de los distintos sectores de la comunidad.
GRILLA ARTÍSTICA
18.30 hs. Banda Municipal Jesús Abel Blanco
19.15 hs. escuela Tango y folclore 9 de Julio
19.30 hs. Pyno
UNA CELEBRACIÓN CON HISTORIA
El aniversario de Nueve de Julio representa un encuentro especial para conmemorar el camino recorrido como comunidad, compartir logros y proyectar juntos el futuro de la ciudad.
“Te esperamos para celebrar nuestra historia”, es el mensaje con el que el municipio convoca a participar de esta gran fiesta local.
