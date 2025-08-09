«Estamos al Horno»: Hoy comienza Agosto a Todo Teatro
Durante la jornada de este viernes el elenco de «Estamos al Horno», la nueva obra teatral que presenta Agosto a Todo Teatro 2025, desarrollo su ensayo general y lo hizo ante periodistas que fueron invitados a tal función.
Como caracteriza al grupo de artistas locales poniendo lo mejor de si sobre el escenario del Teatro Rossini, en esta oportunidad la obra que comienza hoy sábado 9, y prosigue todos los fines de semana del mes de agosto, tiene en escena nueve actores, donde en un momento de la obra, están todos, según se pudo observar.
Sobre la propuesta teatral que ya lleva mas de treinta años, Eduardo Bonoldi y «Nane» Sendoya, comentaron que la obra tiene mucho humor, mucho enrededo, y dos tremendos atorrantes que hacen de la suyas. Aquí el publico tendrá que ver quienes son estos dos señores, dijo Sendoya.
Bonoldi se mostro muy conforme con el rendimiento de los actores, quienes durante esta semana llevaron adelante distintos ensayos, por lo que todo esta listo, solo queda que el publico nos acompañe como todos los años, subrayo.
En tanto que «Nane» destaco que es muy lindo ver desde la primera lectura de la obra y el trabajo hasta cada ensayo y como se va armando, como cada uno va cambiando y creando el personaje, el ritmo y agilidad que va tomando la obra, describió.
Los Actores
Alberto: Sergio Carassai; Raúl: Sergio Pigñatario; Verónica: Florencia Bravo; José: Martín Bonafina; Juana: Estela Fernández; Julia: Sandra Marino; Catalina: Viviana Di Sario; Laura: Marisa Zubeldía; Mecha: Romina Ingrati.
Equipo técnico y producción: Dirección general: Eduardo Bonoldi; Asistente de dirección: Ana Inés Sendoya; Diseño de luces: Marina Lozano; Diseño de sonido: Ramiro Leal; Diseño gráfico y banners: Pablo Fantini; Diseño de programa: Sergio De Depetri; Fotografía: Sandra Poggi; Locución: Marta Campelli, Edgardo Videla; Publicidad y catering: Marita Malicia, Julio Mascheroni y Carlos Del Castillo; Asistencia técnica: Ana Inés Sendoya, Rosana Corro y Gustavo Falco; Asistente de producción: Marina Lozano; Maquinista: Carlos Del Castillo; Jefe de Utilería: Sergio Carassai; Coordinación institucional y difusión: María del Carmen Fernández; Diseño de escenografía: Grupo de Teatro de Caritas.
Instituciones beneficiadas por función:
-
Sábado 9 de agosto:
-
Hogar Nazareth
-
Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio
-
EET N°2
-
-
Domingo 10 de agosto:
-
EES N°8
-
Capilla Sagrada Familia
-
-
Sábado 16 de agosto:
-
Vocal Ever
-
CEAT N°571
-
-
Domingo 17 de agosto:
-
Hogar de Abuelos Sto. Domingo de Guzmán
-
Asociación San José de Hogares Sustitutos
-
-
Sábado 23 de agosto:
-
Jardín N°919
-
CEPRIL
-
-
Domingo 24 de agosto:
-
EES N°10 René Favaloro
-
CEF N°101
-
-
Sábado 30 de agosto:
-
Grupo Scout Ntra. Sra. de Fátima
-
Grupo de Jóvenes Jericó
-
Rotary Club
-
-
Domingo 31 de agosto:
-
Cáritas 9 de Julio
-
