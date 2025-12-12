Estado de pobreza e indigencia: Jubilados municipales de 9 de Julio se movilizaron una vez mas

En la media mañana de este viernes, un grupo de vecinos, de manera autoconvocados y diciendo ser jubilados de la Municipalidad de 9 de Julio, se movilizaron en Plaza Gral. Belgrano frente al palacio municipal donde hicieron sentir

El accionar movilizante en 9 de Julio, no es el único, informaron y donde explicaron esto se replica en todos los municipios bonaerenses ante la realidad que enfrentan en su salario.

En declaraciones periodísticas manifestaron que el reclamo sobre las distintas realidades que tenemos en cada municipio. Hoy viernes nos movilizamos ante el lugar donde hemos trabajado mas de 35 años, comento Dolores Apraiz, donde pedimos de un salario digno, después de muchos años de trabajo que hemos dejado.

Hoy los municipios implementas políticas que tienen que ver bonificaciones que no son remunerativas en el básico y con eso tratan de conformar a los compañeros que están en actividad, pero no replica en las jubilaciones que percibimos, dijo Apraiz.

La ex empleada municipal, apunto que en este año 2025, percibieron un aumento del 13% en los haberes, con lo cual se esta muy por debajo de las jubilaciones nacionales que paga el Anses, lo que se convierte en miserable, y que no pueden ya llegar a la compra de medicamentos, entre otras cosas. La mayoría de nuestros compañeros están en estado de pobreza y de indigencia, advirtió.