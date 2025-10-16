Encuentro regional de Mini Hockey en 9 de Julio

La Asociación de Hockey del Centro de la Provincia tiene dispuesto la realización de un Encuentro mensual de Mini hockey, a llevarse a cabo en forma mensual en tres ciudades, con participación de cuatro clubes en cada una: la semana pasada, el viernes 10, le correspondió a 9 de Julio, en cancha del Club Atlético, que contó con la participación de las categorías menores, 8ª, 9ª, 10ª y pre 10ª de los Clubes Atlético y San Martín de esta ciudad, Huracán de C.Casares y Ciudad de Bolívar, a cuyo efecto se trazaron varias canchas de pequeñas dimensiones según las edades.

Resultó una magnífica jornada, con una enorme concurrencia de pequeñas jugadoras y de familiares y allegados entre el público, que cumple sus finalidades recreativas para ir dando los primeros pasos en el hockey; en estas fechas, se suspenden los certámenes oficiales, para que todos los esfuerzos estén destinados en estas actividades