EnBio 2026 en Junín: presentaron el evento sobre «Estrés abiótico»

En el marco de la presentación oficial de EnBio 2026, enmarcada especialmente en “Estrés abiótico”, que tendrá lugar los días 25 y 26 de febrero en Junín, y que convocará a distintos actores de la produccion granaria, además de delegaciones provenientes de Uruguay y Paraguay, se informo que esta es la quinta edición del encuentro y la primera que se realizará en Junin.

Desde la organización destacaron la elección de Junín por su fuerte perfil agrícola, su ubicación estratégica y el trabajo articulado entre el sector público, la universidad y el ámbito privado, factores que resultaron determinantes para traer esta edición a la ciudad. En este sentido, remarcaron el acompañamiento del Gobierno de Junín y de la UNNOBA, entendiendo que este tipo de iniciativas no solo fortalecen la formación profesional y el intercambio técnico, sino que también generan impacto económico y movimiento turístico a partir de la llegada de visitantes de distintas regiones.

La propuesta se desarrollará en dos jornadas, con un primer día destinado a ensayos de soja y maíz, recorridas a campo y cena de bienvenida, y un segundo día que incluirá un simposio en el SUM Mario Meoni con disertantes nacionales e internacionales. El eje central será el estrés abiótico, una problemática agronómica que genera pérdidas superiores al 50% del potencial de rendimiento de cultivos como soja, maíz y trigo, causada por factores no vivos como golpes de calor, degradación de suelos o deshidratación de los cultivos, y que hoy puede ser mitigada mediante biológicos, nuevas tecnologías y estrategias de manejo sustentables.

En primero en tomar la palabra fue Pablo Formagini, director de contenidos de EnBio, quien hizo foco en el desarrollo de la quinta edición y explicó: “El evento es organizado por la empresa AgriBio y recorre distintas ciudades del país con el objetivo de capacitar a productores y agrónomos en el uso de biológicos para cultivos extensivos como soja, maíz y girasol, EnBio convoca cada año a profesionales de todo el país y del exterior para compartir experiencias, conocimientos y nuevas formas de manejo agronómico que apuntan a mejorar los suelos, la productividad y la sustentabilidad de los sistemas productivos, esta nueva jornada va a llevarse adelante en la ciudad de Junín, y estamos muy contentos por esto”.

El evento será gratuito, aunque con inscripción previa obligatoria a través del sitio www.enbio.ar por cuestiones de organización y cupos, estimamos recibir cerca de mil participantes, como ocurre en cada edición, valoramos el potencial agrícola de la zona y este tipo de encuentros no solo capacitan, sino que también abren oportunidades de vinculación comercial, exportación y desarrollo industrial del sector”, señaló sobre la metodología para inscribirse, anticipando que va a ser de manera libre y gratuita.

En continuidad, Formagini destacó el rol del equipo técnico de Ambau, encabezado por Jorge Ossola, responsable de los ensayos, y agradeció especialmente el acompañamiento de la UNNOBA y del Gobierno de Junín, que “comprendieron la importancia de acercar este tipo de capacitaciones al territorio, es por eso que se pensó en un cronograma completo, donde habrá charlas a cargo de referentes como el Dr. Prometeo Sánchez García, reconocido especialista internacional, y del productor local Martín Liggera, quien compartirá su experiencia en el uso de biológicos en la región”.

Para cerrar, hizo hincapié en términos específicos para el sector y remarcó: “Los biológicos no deben entenderse exclusivamente como un complemento o un reemplazo de los productos químicos, sino como una herramienta flexible que puede integrarse de distintas maneras según cada situación productiva, y si bien todavía hay un gran desafío vinculado al conocimiento y al correcto uso de estas tecnologías, esperamos que sea una oportunidad de acercarnos más a las soluciones que tenemos a mano”.

En continuidad, el intendente Juan Fiorini expresó su satisfacción por recibir en Junín un evento de estas características, y manifestó: “Esto está directamente vinculado a uno de los sectores productivos más importantes de la ciudad y la región, la llegada de participantes de otras provincias y países representa una oportunidad para mostrar Junín, su infraestructura, su oferta turística y espacios emblemáticos como la Laguna de Gómez por ejemplo, estamos todos muy entusiasmados y con expectativas”.

“Para nosotros como Municipio es un placer acompañar este tipo de iniciativas que fortalecen el entramado productivo local, desde el Gobierno de Junín estaremos presentes durante el desarrollo del evento, y reafirmamos nuestro compromiso con el crecimiento del sector agroindustrial y con la generación de espacios de intercambio que potencien la economía regional”, remarcó el Jefe Comunal sobre el acompañamiento del Municipio a la firma y al sector.

En tanto, el Dr. Guillermo Tamarit, rector de la UNNOBA, puso en valor el rol histórico de la universidad en materia de capacitación y transferencia de conocimiento, y celebró que “muchos de los profesionales involucrados en la jornada son graduados de la casa de estudios, eso es un gran orgullo, estas actividades permiten fortalecer el vínculo entre el ámbito académico y el sector privado, impulsor central de la economía”.

Asimismo, Tamarit subrayó que la dinámica tecnológica del campo exige una actualización permanente, y dijo: “Jornadas como EnBio representan una oportunidad clave para seguir formando profesionales, recibir delegaciones internacionales y abrir debates vinculados no solo a la producción, sino también a la exportación y al desarrollo de empresas argentinas, el evento promueve tanto la mejora de los sistemas productivos como el crecimiento económico-industrial del sector”.

Por último, Jorge Ossola agradeció la posibilidad de recibir esta edición de EnBio en el campo de investigación y desarrollo de Ambau, y valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado como motor para concretar proyectos de gran impacto, señalando: “Para el equipo técnico esto representa una oportunidad significativa poder mostrar el trabajo que venimos desarrollando desde hace cuatro años, generando información valiosa para los productores de la zona, poder formar parte y poner nuestro espacio es de gran valor”.

En esa línea, Ossola expresó su satisfacción y expuso que “ser parte de una iniciativa que articula empresas, universidad y Estado, como juninenses y productores locales nos llena de orgullo, este tipo de experiencias fortalecen el ecosistema productivo regional, acercando innovación, conocimiento aplicado y nuevas herramientas a quienes trabajan día a día en el campo, esperamos la realización de una gran jornada”.