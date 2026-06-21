En Tandil dictarán un diplomado para auxiliares de granjas
La Facultad de Ciencias Veterinarias, dependiente de la Universidad Nacional del Centro comienza en octubre una capacitación para auxiliares de granjas porcinas. Esta iniciativa académica es una respuesta a la necesidad creciente de formación de recursos humanos en un sector que crece cada año en volumen de producción, en consumo local y en exportaciones.
Por otro lado, atiende a la incorporación de tecnología en manejo de datos e Inteligencia Artificial, propio de un área que tienen demandas en asistencia técnica y capacidad de lectura de información para la toma de decisiones.
Se dictará en la ciudad de Tandil, tendrá modalidad presencial y tiene prevista una duración de un año.
Perfil del Diplomado:
Será un asistente u operario, con conocimientos teóricos y prácticos en el manejo de la producción porcina, adaptado a las necesidades del sector y del mercado laboral. Se pretende que este personal formado sea un asistente de Médico Veterinario.
Se ha previsto un plan de estudios con los siguientes contenidos:
Unidad 1: Manejo de granja, instalaciones e implemento.
Unidad 2; Manejo y Gestión de la planta de alimentos.
Unidad 3: Introducción a las enfermedades de interés.
Unidad 4: Manejo reproductivo.
Unidad 5 Manejo de recría, desarrollo y terminación
Unidad 6: Medio ambiente.
Unidad 7: Manejo del personal de granja.
Unidad 8: Comercialización.
Unidad 9: Visitas a establecimientos
Los requisitos de admisión son poseer Título secundario completo
Informes:
Tel.: (54) (0) (249) 4385850
Fax: (54) (0) (249) 4385850
Campus Universitario – Paraje Arroyo Seco | C.P.: B7000 | Tandil | Buenos Aires | Argentina
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