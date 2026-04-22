En San Juan el descarte del olivo es alimento para cerdos

Una empresa incubada en nodos de innovación de INTA desarrolló un suplemento alimenticio para aves y porcinos a partir del alperujo, el principal residuo de la industria del aceite de oliva. El producto —natural, con propiedades antioxidantes y nutritivas— busca mejorar la eficiencia productiva y reducir el uso de antibióticos en sistemas intensivos.

El dato clave explica el potencial: el alperujo representa cerca del 80 % de la aceituna procesada. Solo en la provincia de San Juan se descartan entre 60.000 y 100.000 toneladas por año, un volumen que hasta ahora tenía escaso aprovechamiento económico.

De residuo a insumo productivo

El desarrollo surgió a partir de investigaciones de especialistas vinculados al CONICET y al INTA, quienes detectaron que gran parte de los compuestos fenólicos —antioxidantes naturales de la aceituna— permanecen en el residuo tras la extracción del aceite. Ese hallazgo abrió la puerta para su recuperación y uso en nutrición animal.

La articulación público-privada incluyó ensayos en unidades experimentales del INTA, el aporte académico de la Universidad Nacional de San Juan y colaboración internacional del Instituto de la Grasa (CSIC). También participaron establecimientos avícolas y porcinos que validaron el suplemento en condiciones productivas reales.

La empresa incubada Hydrox avanzó en la transformación del subproducto en un concentrado disponible en formato líquido y en polvo, adaptable tanto al agua de bebida como a raciones balanceadas.

Impacto productivo: mejor absorción y menos medicamentos

Las evaluaciones preliminares muestran mejoras en:

Absorción de nutrientes

Respuesta inmune de los animales

Calidad de carne

Además, los ensayos indican que los compuestos fenólicos pueden reducir el uso de antibióticos y suplementos vitamínicos, un punto clave para sistemas intensivos que buscan mayor eficiencia y estándares sanitarios más exigentes.

Oportunidad para la cadena olivícola y la ganadería

El desarrollo tiene doble impacto económico:

-Agrega valor a un residuo masivo de la industria olivícola.

-Ofrece una alternativa natural para mejorar la productividad pecuaria.

Según los investigadores, el mercado de alimentación animal fue el primer objetivo por su escala y demanda, aunque el producto también tiene potencial en nutrición humana, nutracéutica y cosmética.

Actualmente, el proyecto avanza en registros, escalado industrial y estrategia comercial para su lanzamiento al mercado.

El modelo confirma una tendencia creciente en el agro: convertir subproductos en insumos de alto valor, mejorando la rentabilidad y la sostenibilidad de toda la cadena productiva.

Fuente: INTA Informa