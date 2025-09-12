En el Día del Maestro, estrenaron un impactante audiovisual donde Sarmiento relata su aporte a la vitivinicultura

Este jueves, precisamente en la conmemoración por el Día del Maestro y en homenaje al “Maestro de América”, se estrenó un audiovisual con Inteligencia Artificial (IA) sobre los aportes que hizo Domingo Faustino Sarmiento a la actividad vitivinícola que se vio al mismo tiempo en diferentes provincias y hasta en Chile.

El objetivo fue conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de Sarmiento, destacando parte de su obra no tan conocida o difundida. Pero que a su vez, este homenaje fue acorde con los avances tecnológicos. Crear un audiovisual con IA fue la alternativa que se acercó más a estas pretensiones. “Desde el Ministerio de Producción quisimos rendir un homenaje a Sarmiento, pero con una veta productiva. Lo primero que se nos ocurrió fue hacer algo sobre sus aportes a la vitivinicultura tanto en San Juan como en otras ciudades. Una vez que definimos la temática iniciamos la búsqueda de material, contando con la colaboración de muchos”, dijo Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico.

El audiovisual con IA se estrenó en el Museo Casa Natal de Sarmiento. A través del streaming, se pudo ver también en la Casa de San Juan en Buenos Aires, vivienda que ocupó el prócer durante ejerció la presidencia de la Nación; en La Enoteca, una quinta agronómica en la provincia de Mendoza que él inauguró; en la Escuela San Francisco de Monte, en la provincia de San Luis, la primera que el ‘Maestro de América’ fundo; y en la casa que Sarmiento ocupó en Chile durante su estadía en esas tierras.

MIRA DEL VIDEO REALIZADO MEDIANTE IA

Fuente Diario de Cuyo