Elecciones en la CEyS: Se presentaron dos listas y la Cooperativa dio a conocer la nomina de candidatos a Delegados por distrito

La CEyS Mariano Moreno dio a conocer este lunes, conforme a la convocatoria a elecciones, que vencido el plazo establecido en el Art. 39, inciso “j”, del Estatuto Social, se presentaron dos listas de candidatos a Delegados.

En ese marco la entidad cooperativista que convoca a elecciones a realizarse el 16 de marzo en sede de la Escuela Nº 7, detallo la nomina de candidatos, lo que «es susceptible de modificaciones, debido a que el Consejo de Administración cuenta con un periodo de 5 días para realizar observaciones y verificar que los candidatos cumplan los requisitos solicitados para ser Delegados», recordó.

LISTA VERDE “TRANSPARENCIA COOPERATIVA”

Distrito NORTE: TITULARES: 1) Alice, Andrea E.; 2) Garbini, Ricardo J; 3) Deagustini, Gustavo E.; 4) Sanchez, Natalia C.; 5) Viñas, Diana O.; 6) Aguirre, Teresa F.; 7) Barco, Mabel H.; 8) Farias, Jorge O.; 9) Peralta, Rodolfo J.; 10) Gailac, Héctor E.; 11) Robredo, Leonardo R.; 12) Berardi, Norma B.; 13) Lechini, Cesar R.; 14) Muñiz Castro, Jorge L.; 15) Bravo, Mirta E.; 16) Dinka, Lorena P.; 17) Rodríguez Francia, Santiago M.; 18) Melo, Stella M.; 19) Coronel, Silvina L.; 20) Fernández, Mara R.; 21) Bonino, Mónica M.; 22) Velázquez, Silvia C.; 23) Rusconi, Marcos A.; 24) Calogero, Susana B.; 25) Pérez, Mario R.; 26) Boufflet, Graciela A.; 27) Guerrero, Sebastián; 28) Bravo, María F.; 29) Balle, Juan C.; 30) Vázquez, Noelia L.; 31) Deagostini, María; 32) Elizalde, Ignacio; 33) Celiz, Ana K.

SUPLENTES: 1) Gadea Molina, Lucia; 2) Ruaro, Natalia M.; 3) Scoponi, Joel; 4) Buffone, Analía S.; 5) Choy, Hugo A.; 6) Albet, Andrés A.; 7) Moreno, María de las M.; 8) Celiz, Roberto C.; 9) Díaz, Lorena G.; 10) Falcinelli, Fabricio R.; 11) Giuffrida, Jorge L.; 12) Zapata, Liliana I.; 13) González, Denis A.; 14) Moyano, Carlos A.; 15) Etchepare, Valentina; 16) Olivera, Gabriela L.; 17) Taján, Claudia A.

Distrito SUR: TITULARES: 1) Tabares, Mauricio O.; 2) Cabral, Esteban A.; 3) Marchioni Gubiley Mónica V.; 4) Regalía, Javier A.; 5) Ciancia, Osvaldo H.; 6) Ragoy, María del C.; 7) Aranda, Federico A.; 8) Ríos, Mariela E.; 9) Battista, Mirta B.; 10) Sagardoy, Fernando D.; 11) Monje, Agostina L.; 12) Rodríguez, María C.; 13) Mobilia, Carmela; 14) Berge, Haydee N.; 15) Martínez, Marcelo D.; 16) Lora, Claudio F.; 17) Bordone, Matías M.; 18) Ponce, Néstor O.; 19) Ottaviano, Luis A.; 20) Farías, Jorgelina; 21) Constantino, María M.; 22) Gómez, María E.; 23) Martínez, Mauro; 24) Herrero, Soledad M.; 25) Álvarez, Oscar; 26) Cano, Daniel C.; 27) Ottaviano, Sabrina L.; 28) Márquez, Guillermina N.; 29) Olivera, Diego A.; 30) Núñez, Lilián A.; 31) Suencen, Blanca L.; 32) Delgado, Daniel A.; 33) Ateiro, Gilberto M.; 34) Juanico, Jorge R.; 35) Anessi, Juan I.; 36) Spinacci, María R.; 37) Guaragna, Mariano O.; 38) Buceta, Gabriel M.; 39) Amengual, María L.; 40) Saralegui, María S.; 41) Pardo, Norma A.; 42) Pisatelli, María L.; 43) Castillo, Raúl A.; 44) Rey, Ruth E.; 45) Bravi, Vilma N.; 46) Barba, Mariela E.; 47) Guardia, María L.; 48) Tabarez, Ismael N.; 49) Artola, Natalia R.; 50) Cameolo, Marcela A.; 51) Bonfiglio, María de los Á.; 52) Valdovino, Maximina Y.; 53) Torres, Sabrina; 54) Navarro, Elba V.; 55) Sánchez, María C.; 56) Juárez, Raúl J.; 57) Villarreal, María I.; 58) Villarreal, Rubén J.; 59) Nappi, María A.; 60) Bosch Mayol, Marcelo.

SUPLENTES: 1) Schwarz, Clara de los Á.; 2) Ponzanesi, Gustavo D.; 3) Matar, Andrea; 4) Gabard, María B.; 5) Ré, Juan C.; 6) Varela, Elsa V.; 7) Canavese, Laura V.; 8) Ferrari, Florencia A.; 9) Francisco, Víctor H.; 10) López Gianeli, Mario E.; 11) Esnaola, Rúben O.; 12) Fabiano, Analía C.; 13) Brance, Gastón; 14) Gómez, Horacio A.; 15) Sánchez, Nora M.; 16) Chiesa, Diana G.; 17) Yezzi, Julio C.; 18) Vieta, Graciela C.; 19) Berasategui, Franco N.; 20) Busatto, Antonela; 21) Muñoz, Rúben D.; 22) Bazzetta, Agustín A.; 23) Torchio, Marcela C., 24) Bazzetta, Susana R.; 25) González, Laura L.; 26) Márquez, Norma B.; 27) Perotti, Héctor R.; 28) Ortíz, Letizia I.; 29) Astete, Gloria B.; 30) Astete, María L.

Distrito ESTE: TITULARES: 1) Peralta, Emilio A.; 2) Matta, Teresita N.; 3) Del Arbol, Silvia M.; 4) Gentile, Ana M.; 5) Mosqueira, Juan J.; 6) Siracusano, Fabián A.; 7) Freccero, Estela S.; 8) Gongora, Nelida L.; 9) Montes de Oca, Rosana C.; 10) Hidalgo, Caren R.; 11) Pueger, Selva N.; 12) Garabano, Héctor M.; 13) Barba, Iris P.; 14) Barba, Claudia A.; 15) Diez, Jorgelina V.; 16) Rius, Laura I.; 17) López, Pablo E.; 18) Francisco, Marta L.; 19) Marlo, Lidia N.; 20) Herrero, Emilce N.; 21) Falcinelli, Facundo R.; 22) Del Castillo, Sonia A.; 23) Campagnoni, Graciela L.; 24) Moyano, Marcela E.; 25) Moyano, Alberto E.; 26) Falcone, Liliana E.; 27) González, Juan J.; 28) Martín, Roberto C.; 29) Busatto, Emilio M.; 30) López, Irma B.; 31) López, Silvia D.; 32) Savinelli, Florencia P.; 33) Pérez, Estefanía; 34) Grossetti, Jorge A. S.; 35) López, Blanca V.; 36) Romero, Ernesto V.; 37) Fernández, Sergio E.; 38) Ruella, Amilcar J.; 39) Rojas, Juan O.; 40) Guimarey, Juan R.; 41) Carballo, Mónica N.; 42) Depettri, Daniela P.; 43) Martino, Jorge C.

SUPLENTES: 1) Almud, Carina A.; 2) Mangioni, Milagros C.; 3) Brandan, Edith; 4) Martínez, Paola M.; 5) Novas, María C.; 6) Gorza, Mario L.; 7) Aranda, Guillermo; 8) Coñequir, María S.; 9) Villegas, Eloisa B.; 10) Gandini, Myriam C.; 11) Castillo, Esteban M.; 12) Scoponi, María A.; 13) Benfenati, Inda E.; 14) Ferreyra, Rosana C.; 15) Veloz, Jesica P.; 16) Peralta, Natalia L.; 17) Bazán, Delfina A.; 18) Balanho, Gerardo J.; 19) Gianni, Inés D.; 20) Medriano, Diego M.; 21) Rivas, Silvia A.; 22) Barba, Graciela L.

Distrito OESTE: TITULARES: 1) Lombardo, Juan C.; 2) Oldani, María E.; 3) Saizar, Carlos A.; 4) Rico, Ricardo J.; 5) Zotti, Jorge O.; 6) Rodríguez, Néstor D.; 7) Martínez, Leandro; 8) Susseret, Elba C.; 9) Sampellegrini, Noelia L.; 10) Martínez, María L.; 11) Zotti, Victoria; 12) Rodríguez, Juana R.; 13) San Miguel, Analía E.; 14) Gancedo, Patricia V.; 15) Isturis, Graciela E.; 16) Vadillo, Marta A.; 17) Apella, Lorena M.; 18) Gómez, María D.; 19) Ciambotti, Damián L.; 20) Irusta Yesica M.; 21) Viola, Luciana A.; 22) Cabrera, Rocío E.; 23) Sueldo, Susana N.; 24) Letizia, Jorge O.; 25) Buldain, Natalia A.; 26) Aguirre Naón, Julia A.; 27) Perciante, Emiliano C.; 28) Anunziata, Yanina V.; 29) Zubillaga, Carlos D.; 30) Palavecino, Alejandra V.; 31) Gaspari, Roberto S.; 32) Rodríguez, Daniel O.; 33) Artola, Andrea C.; 34) Doucet, Gladys N.; 35) Pérez, Héctor M.; 36) Torres, Stella M.; 37) Bellini, María R.

SUPLENTES: 1) González, Juan C.; 2) Laporta, María F.; 3) Moreno, Dario E.; 4) Bleile, Ester S.; 5) Raineri, Alejandro S.; 6) Sarasa, María T.; 7) Abba, Nelida G.; 8) Pansani, Carlos A. 9) Acevedo, Elvira N. E.; 10) Forteis, Leticia; 11) Forteis, Miguel A.; 12) Balbo, Inés L.; 13) Sonda, Gastón E. 14) Barrios, David H.; 15) Castiñeyra, Ernesto S.; 16) Suarez, Marina S.; 17) Moreno, María I.; 18) Corvalán, Paola F.

LISTA CELESTE Y BLANCA

Distrito NORTE: TITULARES: 1) Banchero, Néstor; 2) Ferrere, Juan P.; 3) Rodríguez, Cristina; 4) Turrado, Julio O.; 5) Gabilondo, Norberto J.; 6) Barreau, Maximiliano; 7) Castearena, José L.; 8) Buldain, Cristian D.; 9) Utello, Luis A.; 10) Mutyun, Juan I.; 11) Granato, Alicia; 12) Bidegaray, Rosana; 13) Haramburu, Ricardo A.; 14) Calderole, Fabio; 15) Figueroa, Antonio C.; 16) Blanco, Graciela; 17) Buldain, José L.; 18) Fernández, Catalina; 19) Dottori, Francisco; 20) Rubini, Marcos; 21) Echegorria, María de los A.; 22) Suárez, Horacio; 23) López, Ricardo; 24) Acosta Olga; 25) Macchione, Sergio; 26) Márquez, Mirta; 27) Pato, Emilio J.; 28) Gardón, Silvia; 29) Giménez, Silvina V.; 30) Bengoa, Miguel A.; 31) Beynet, Micaela J.; 32) Arizcurre, Gustavo A.; 33) Gómez Caviglia, María A.

SUPLENTES: 1) Rivolta, Oscar; 2) Arasco, Daniel; 3) Bravo, Jorge A.; 4) Villarreal, Teresa; 5) Ledesma, Sandra; 6) Jaime, Shirley; 7) Villalva, Mirta; 8) López, Gabriela V.; 9) Matta, Jorge O.; 10) Matta, Carlos R.; 11) Borregón, Felipe L.; 12) Gongora, Juan J.; 13) Regueiro, Amanda Y.; 14) Rodríguez, Hilda N.; 15) García, Mabel; 16) Ríos, Claudia A.; 17) Ríos, Abel A.

Distrito SUR: TITULARES: 1) Haramburu, Maximiliano R.; 2) Buonanno, Juan; 3) Buldain, Cristian F.; 4) Ferreyra, Cecilia; 5) Ríos, Guillermo A.; 6) Coronel, Luis; 7) Osterrieth, Daniel H.; 8) Tempo, Andrés; 9) Maidana, Mercedes B.; 10) Guaragna, Martín; 11) Baiz, Paula A.; 12) López, Margarita; 13) Vilches, Mariana N.; 14) Yaconis, Liliana; 15) Moro, Eliana; 16) Rusconi, Sergio D.; 17) Lasserre, Daiana S.; 18) García, Fernando; 19) Ramos, Luis A.; 20) Rodríguez, Juan C.; 21) Rodríguez, Franco E.; 22) Ieno, Laura B.; 23) Chelía, Claudia; 24) Lazzarón, Natalia; 25) Rivero, Marcela; 26) Yaconis María S.; 27) Barba, María N.; 28) Sagardoy, Teresa; 29) Marconi, Carlos; 30) Coronel, Susana; 31) Alori, Hugo; 32) Márquez, Susana; 33) Rojas, Esther S.; 34) Guaragna, Daniela Y.; 35) Molina, Mónica; 36) Iriarte, María C., 37) Cerdá, Daiana; 38) Amantegui, Cesar M.; 39) Gatti, Sandra; 40) Barrionuevo, Daniela C.; 41) Sanso, Ana M.; 42) Sánchez, Francisco; 43) Morelli, Víctor H.; 44) Oses, Franco; 45) Vilas, Elba E.; 46) Bollini, Fabricio; 47) Rossi, Ezequiel; 48) Sarnicola, Daniel; 49) De Sogos, Juan B.; 50) Echenique, Carolina; 51) Torres, María C.; 52) Pittatori, Mónica A.; 53) Palavecino, Marcelo H.; 54) Arechabala, Marina V.; 55) Viñales, Silvia C.; 56) Allegrette, Juan C.; 57) Delamano, Marta G.; 58) Casas, María C.; 59) Mosquira, Mariana; 60) Luna, Micaela A.

SUPLENTES: 1) Vargas, Miguel; 2) Márquez, Mirta L.; 3) Bonasso, Antonio; 4) García, Susana; 5) Allegrette, María F.; 6) Flores, Stella M.; 7) Sinisi, Alejandra; 8) Moreno, Nancy; 9) Gómez, Elsa B.; 10) Castiglioni, Graciela; 11) Gómez, Elsa M.; 12) Ríos, José L.; 13) Ferreyra, Micaela; 14) Laprovitera, Germán; 15) Atencio, Diego M.; 16) Mateo, Carlos I.; 17) Gongora, Héctor E.; 18) Pedulla, Juan P.; 19) Massico, Federico D.; 20) Villegas, Andrea C.; 21) Rodríguez, Luciano A.; 22) Robredo, Natalia P.; 23) Funes, Adriana R.; 24) Lombardo, Franco A.; 25) Méndez, Ana L.; 26) Díaz, Ramón A.; 27) Martínez, Alicia M.; 28) Guallano, Olga N., 29) Vanni, Oscar F.; 30) Peralta, Guillermo A.

Distrito ESTE: TITULARES: 1) López, Diego F.; 2) Buffone, Oscar; 3) Buldain, Miguel; 4) Capriroli, Alberto; 5) Arce, Griselda E.; 6) Secreto, Néstor; 7) Ramírez, Marcelo; 8) Ramírez, Jorge A.; 9) Figueroa, Zulma L.; 10) Manfredi, Estela; 11) Monjes, Alicia M.; 12) Rodríguez, Eduardo; 13) Vanni, María J.; 14) Urquiza, María F.; 15) Gardón, María C.; 16) Paladino, Ricardo; 17) Asensio, Rosana; 18) Cerdeira, Eduardo; 19) Baloriani, Susana N.; 20) Chiesa, Raúl; 21) González, María; 22) Cortes, Francisco E.; 23) Aviles, Laureano D.; 24) Castronuovo, Carlos A.; 25) Marconi, Juan C.; 26) Giulio, Alberto; 27) Duarte, Lorena; 28) Ponce, María B.; 29) Lequio, Carlos; 30) Guiotto, Carlos; 31) Quiroga, Jorge; 32) Tevez, Carlos; 33) Reyna, Gabriela; 34) Amengual, Ana L.; 35) García Campos, Alfredo; 36) Saraví, Enrique A.; 37) Caradonna Medina, Romina; 38) Pérez, Néstor F.; 39) Paz, Sebastián; 40) Balbo, Verónica V.; 41) Ferrero, María G.; 42) Mosquira, Andrea P.; 43) López, Nélson A.

SUPLENTES: 1) Busatto, Aldo; 2) Corro, Sandra B.; 3) Contreras, Germán; 4) Puntieri, Daniel; 5) Lucero, Rubén A.; 6) Baiz, Fabiana E.; 7) Olivera, Daniel M.; 8) Vargas, José L.; 9) Gatti, Carlos; 10).Perrotta, Hugo; 11) Sabetto, Marta; 12) Farías, María del C.; 13) Suarez, Graciela M.; 14) Ponce, Carla J.; 15) Braggio, Ariel; 16) Ponce, Alejandra D.; 17) Mena, María S.; 18) Luna, Germán D.; 19) Conejera, Walter J.; 20) Taboada, Viviana C.; 21) Invernoz, Néstor A.; 22) Galmes, Gustavo M.

Distrito OESTE: TITULARES: 1) Bardavid, Eduardo; 2) Carta, Héctor G. 3) Silva, Rubén; 4) Medina, Sandra B.; 5) Bazterra, Héctor; 6) Praglia, Emma I.; 7) La Rotonda, Marcelo; 8) Barbieri, Rocio; 9) Guidozzolo, Fabio; 10) Torres, Liliana A.; 11) Spitale, Claudio; 12) Ponce, Laura M.; 13) Rodríguez, María C.; 14) De Sogos, Carlos A.; 15) Carrero, Juan C.; 16) Macchione, Juan M.; 17) Mudeth, Alberto; 18) Petean, Ana M.; 19) Ponce, Andrea S., 20) Reyes Gatti, Natali; 21) Fredes, Matías E.; 22) Haramburu, Juan C.; 23) Noble, Claudio; 24) Corro, Héctor F.; 25) Romo, Susana; 26) Ottaviani, Abel; 27) Oldani, Rubén E.; 28) Ahumada, Hemilse; 29) Anunziatta, Francisco; 30) Marttinelli, Héctor; 31) Impinissi, Raúl; 32) Saavedra, Alejandro; 33) Navello, Cristian A.; 34) Navarro, Gladys B.; 35) Lafulla, Cristian F.; 36) Leguineche, Catalina L.; 37) García, Natalia A.

SUPLENTES: 1) Matorra, María L.; 2) Malazotto, Gastón; 3) Ferreyra, Nora; 4) Buldain, Rubén; 5) Lobito, Santo F.; 6) Montalbano, Esteban L.; 7) Arcaría, Diego M.; 8) Marciani, Rosa E.; 9) Marino, Ana M.; 10) Giansiracusa, Laura M.; 11) Videla, María R.; 12) Landaburu, Lucas; 13) Leguizamón, Carla L.; 14) Besada, Adriana; 15) Impinnisi, María M.; 16) Bordone, Germán; 17) López, Patricio S.; 18) Esperben, Fabián.