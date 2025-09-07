Elecciones Buenos Aires 2025: 14 millones de bonaerenses están habilitados a votar hoy 7 de septiembre

Hoy domingo 7, los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales, tras desdoblamiento respecto a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

La Provincia se divide en 8 secciones electorales. En 4 se elegirán senadores y en las otras 4, diputados. Se votará con boleta partidaria.

Los electores que tengan 16 o más años al momento de votar, tienen el derecho y el deber cívico de sufragar. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse en la fecha de votación.

Según la Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires, más de 14 millones de bonaerenses estarán habilitados para votar en 41.189 mesas; entre ellos, 1.015.233 extranjeros residentes en la provincia.