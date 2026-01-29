El Tenis local corona a sus mejores figuras: Comienza el Master de la Liga Nuevejuliense
La Liga Nuevejuliense de Tenis se prepara para vivir el evento más esperado del calendario: el Torneo Máster. Esta competencia reunirá a los ocho mejores clasificados de la temporada, quienes se enfrentarán para definir a los grandes campeones del año.
El certamen contará con un despliegue total de 6 categorías, garantizando una competencia diversa y representativa de todo el tenis local: Primera/Intermedia; Segunda; Tercera; Cuarta; Damas A y Damas B.
Cronograma de partidos
La actividad se repartirá entre las sedes de los clubes San Martín y Atlético, siguiendo este esquema de competencia:
- Sábado 31 de enero: Cuartos de final: Club Atlético 9 de Julio
- Domingo 1 de febrero: Cuartos de final: Club San Martín
- Sábado 7 de febrero: Semifinales: Club San Martín
- Domingo 8 de febrero: Gran Final: Club Atlético 9 de Julio
Una cita para la comunidad
Más allá de lo estrictamente deportivo, el evento está pensado para el disfrute de toda la familia. Durante todas las jornadas, el público contará con servicio de cantina, generando un espacio ideal para compartir y alentar a los protagonistas en un ambiente social y distendido.
El Máster de la Liga Nuevejuliense de Tenis invita a todos los vecinos, familias y aficionados al deporte a acercarse para alentar a los jugadores y sumarse a esta propuesta abierta, que pone en valor el talento y el esfuerzo de los deportistas de nuestra ciudad.
