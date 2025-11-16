El «Santo» único puntero del Toreno de la Liga Nuevejuliense de Futbol

El equipo de San Martin quedo tras jugarse la 6ta. fecha como único puntero donde el viernes en el partido adelantado del fin de semana, el «Santo» fue visitante ante San Agustín y se trabajo una valiosa victoria que lo dejo como puntero.

El torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol que si bien recién comienza ya se poner a tiro para varios equipos, con un French que quiere ser protagonista, Once Tigres y Naon, los últimos dos campeones, que no se despegan de la punta, y un Atlético 9 de Julio que ya recuperado, como siempre lo ha hecho ser parte de la discusión de este largo torneo. Con lo disputado este fin de semana, por ahora San Martin es puntero

El sábado en Patricios, el local, Atlético Patricios perdió ante la visita de Naon por 3 a 1. En la tarde de este domingo en primer lugar, en el Palomar, Agustín Álvarez se vio ampliamente superado por French, quien le gano por 3 a 0. Mas tarde en el Estadio Abel Del Fabro, Once Tigre que se le escapaba el partido, supo reaccionar sobre el final y dio vuelta un resultado que le era adverso y termino ganando por 2 a 1 ante Atl. Quiroga.

Cerro la fecha, el clásico entre Libertad y Atlético 9 de Julio, donde gano el «millonario» por 2 a 1. En la fecha no se jugo el partido entre Atl. La Niña y El Fortin, ya que debido a la inclemencia climática de lluvia, no se pudo transitar el Acceso a la localidad. Se jugara el miércoles 19.

Síntesis

Atl. San Agustin 1 vs. San Martin .

Atl. Patricios 1 vs. Atl. Naon 3

Ag. Alvarez 0 vs. French 3

Once Tigres 2 vs. Atl. Quiroga 1

Libertad 1 vs. Atl. 9 de Julio 2

Atl. La Niña vs. El Fortin (suspendido por el camino en mal estado)

Posiciones en el Torneo

San Martín – 14 pts

-Atlético French – 13 pt

-Atlético 9 de Julio – 13 pt

-Atlético Naón – 9 pts

-F.C. Libertad – 11 ptos.

-Once Tigres – 10 pts

-Atlético Patricios – 5 pts

-San Agustín – 4 pt

-Agustín Álvarez – 4 pts

-La Niña – 3 pts (1)

-Atlético Quiroga – 2 pts (1)

-El Fortín – 2 pts (2)

(2) dos partidos pendientes por jugar

(1) Un partido pendiente por jugar