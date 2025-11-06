El Salón Blanco se viste de gala con un concierto lirico

La dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio, invita al Concierto Lírico del tenor Fermin Prieto, acompañado del pianista Mateo Caputo, que se realizará el sábado 8 de noviembre a las 21hs. en el Salón Blanco Municipal.

La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo, y las puertas se abrirán 30 minutos antes del inicio del espectáculo.

El repertorio incluirá ópera, pop lírico y clásicos de la música popular.

Fermín Prieto, integrante del Coro Estable del Teatro Colón, ha interpretado roles protagónicos en obras como Il Trovatore, Aida, Rigoletto, La Traviata, Cavalleria Rusticana, Carmen, Madama Butterfly y Norma, actuando en teatros como el Teatro Colón, el Teatro El Círculo de Rosario, y compañías como Buenos Aires Lírica y Juventus Lírica.

El tenor es hijo de una familia de 9 de Julio, motivo por el cual decidió ofrecer este concierto abierto a la comunidad local.



Lo acompañará en piano Mateo Caputo, joven músico de la ciudad e integrante de la Orquesta 9 de Julio, quien ha acompañado al violinista Marcelo Ré y presentado repertorio solista de Mozart.

La gala promete una experiencia musical para todos los públicos, combinando grandes arias líricas con clásicos del repertorio popular.