El rol del asesor veterinario en los sistemas lecheros

En el complejo mundo de la producción lechera, el rol del veterinario se ha transformado en una pieza clave para el desarrollo eficiente y sostenible de los tambos. En una conversación con Silvina Marco, veterinaria especializada en reproducción bovina, exploramos su enfoque, experiencias y aprendizajes en el asesoramiento a productores lecheros.

LA REPRODUCCIÓN COMO EJE CENTRAL

Silvina es veterinaria con una vasta experiencia en sistemas de producción lechera y de carne. Su trabajo se centra principalmente en la Cuenca Oeste, donde asesora tambos convencionales y robotizados bajo esquemas pastoriles con distintos niveles de suplementación.

«Mi fuerte es la reproducción. Para mí, es el eje por el que debería pasar todo. Si las vacas no se preñan, no hay leche, no hay terneros y no hay reposición», enfatiza. Sin embargo, con el tiempo ha aprendido a ampliar su mirada y evaluar los sistemas de producción de manera integral. «Voy caminando y observo. Me fijo en cada área del tambo y, cuando detecto algo que necesita ajuste, pido el apoyo de especialistas en nutrición, manejo del pasto o cualquier otro aspecto necesario».

APRENDIZAJES EN EL CAMPO

Cuando se le pregunta sobre lo que ha aprendido de los productores a lo largo de su carrera, Silvina es enfática: «Todo. Mucho de lo que sé lo aprendí con ellos. Cuando terminé la facultad, recién ahí sentí que comenzaba realmente a aprender». Su formación práctica comenzó con un equipo de trabajo en el que tuvo la oportunidad de recorrer distintas explotaciones y absorber conocimientos de cada experiencia.

«El trabajo en equipo con los productores es clave. A veces propongo ideas, otras veces son ellos los que plantean inquietudes. Juntos vamos probando, midiendo resultados y ajustando estrategias. La práctica es lo que me ha dado confianza para decir con certeza: ‘Si hacemos esto, va a funcionar’».

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN

El avance tecnológico ha transformado la manera en que se maneja la producción lechera, y Silvina ha sido testigo de ello. «Hoy, los tambos tienen acceso a una cantidad impresionante de herramientas tecnológicas, desde sistemas de ordeño robotizado hasta monitoreo en tiempo real de la salud y producción de cada vaca».

Sin embargo, enfatiza que la tecnología debe utilizarse con criterio: «Es fundamental saber interpretar los datos y no perder la mirada integral del sistema. No se trata solo de tener información, sino de utilizarla correctamente para tomar decisiones acertadas».

DESAFÍOS ACTUALES Y CONSEJOS PARA LOS PRODUCTORES

En cuanto a los desafíos actuales, Silvina destaca la necesidad de enfocarse en el bienestar animal. «Terminamos un verano de mucho calor, y cada vez es más evidente que debemos mejorar el confort de las vacas: sombra, ventilación, acceso a agua limpia y suficiente espacio. Cuando logramos optimizar estas condiciones, la producción mejora y la reproducción también».

Otro punto crítico en esta época del año es la llegada de los partos. «Es clave capacitar al personal, generar buenas condiciones de trabajo y pensar siempre en el sistema. No se trata solo de atender un ternero enfermo, sino de evaluar por qué enfermó y qué podemos hacer para mejorar la sanidad general del rodeo».

MIRADA INTEGRAL PARA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Para Silvina, el asesoramiento veterinario no se limita solo a la reproducción o la sanidad. «Es fundamental ver el tambo como una empresa. Saber dónde estamos, definir dónde queremos estar y diseñar el camino para llegar ahí. La mejora continua solo es posible si tenemos datos concretos y objetivos claros».

Con esta perspectiva, Silvina sigue acompañando a los productores de la Cuenca Oeste, combinando conocimiento técnico, experiencia en campo y una visión estratégica para optimizar la producción lechera en la región.

