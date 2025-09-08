El peronismo volvió al campo y ganó en dos secciones después de 20 años

El mapa electoral bonaerense dejó una sorpresa en su geografía más hostil: el peronismo volvió a ganar en las secciones rurales después de veinte años. Lo hizo en la Cuarta, con epicentro en el noroeste agrícola, y en la Segunda, que reúne a los municipios del norte provincial.

En la Cuarta, integrada por 19 municipios del noroeste bonaerense, Fuerza Patria alcanzó el 40,2% de los votos y se quedó con tres de las siete bancas en juego . Asumirán el camporista Diego Videla , la exdiputada massista Valeria Arata y el intendente de Alberti Germán Lago , que ya anunció que dejará el municipio para ocupar su escaño en la Cámara baja.

La Libertad Avanza quedó en segundo lugar con el 30,3% , y sumó a la Legislatura a Gonzalo Cabezas , empresario de Capitán Sarmiento impulsado por Sebastián Pareja; a la concejal de Villegas Analía Balaudo ; y al macrista Matías Ranzini , hombre cercano a Cristian Ritondo, que termina su mandato como diputado por la Segunda y ahora ocupará una banca por la Cuarta.

El tercer lugar fue para Somos Buenos Aires, que cosechó el 19,93% . El espacio, que protagonizó una ruptura con los libertarios, logró que ingresen el intendente de Junín Pablo Petrecca y la radical de Vedia Natalia Quintana .

El triunfo peronista se reflejó en 15 de los 19 distritos, con resultados destacados en General Pinto ( 57%), Carlos Tejedor (56,8%) y Rivadavia (55%). Solo cuatro municipios quedaron en manos libertarias: Trenque Lauquen, General Villegas, 9 de Julio y Lincoln. La última victoria peronista en la Cuarta databa de 2005, cuando el Frente para la Victoria había alcanzado el 38,61%. Desde entonces, las urnas habían sido adversas: terceros puestos en 2009, derrotas frente al Frente Renovador en 2013 y frente a Cambiemos en 2017 y 2021.

El espejo de la Segunda Sección

En la Segunda, que agrupa los municipios del norte bonaerense, el peronismo también cortó una racha de 20 años. Con el 35,48% de los votos, la lista encabezada por Diego Nanni superó a La Libertad Avanza, que alcanzó el 29,84%, con el 86% de las mesas escrutadas.

En tercer lugar apareció “Hechos”, el armado de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia en San Nicolás, con el 23,93%. La escena electoral cerró con un guiño de la historia: en 2005, la última vez que el peronismo había ganado en la Segunda, el candidato a diputado provincial fue Ismael Passaglia, padre de los dirigentes que hoy dominan la política nicoleña.

Desde entonces, la cosecha peronista había sido siempre adversa: relegada al tercer puesto en 2009, al segundo en 2013 y 2017 —en este caso con una diferencia de 25 puntos frente a Cambiemos— y derrotada por 18 puntos en 2021.

La elección bonaerense de 2025 quebró ese ciclo y devolvió al PJ un aire inesperado en el terreno donde más lo había castigado la urna.DIB