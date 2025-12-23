El Newcom de Atletico 9 de Julio cierra el año 2025 con buenos resultados deportivos

Los equipos de Newcom del Club Atlético, conocidos como Kosiucos, desplegaron una buena temporada en lo deportivo, especialmente en las competencias para Clubes Federados, regidos por la Federación de Vóley Argentina, Secretaría Newcom.

La sub comisión de Newcom detallo que en lo que hace a los torneos de Feva, en Mixto +50, se compitió en el Sudamericano (Chapadmalal) 20 al 23 de marzo, 3er Puesto; Provincial (Chivilcoy) abril, se logro el 1er puesto,

Tambien se integro el Campeonato Argentino Nivel A (Santiago del Estero) junio, con un 1er puesto; en el Provincial (T. Lauquen) agosto, se alcanzo el titulo de campeón, y en el Provincial (General Rodríguez) septiembre, también se logra llevarse el titulo de campeón.

Otro de los torneos que disputaron fue el Campeonato Argentino Nivel “A” (T. Lauquen) noviembre, 3er Puesto. Clasificados al Torneo Campeonato Sudamericano 2026. Primer lugar en el ranking Argentino de clubes de FEVA

Por su parte en Newcom Femenino, en el Provincial de Las Flores), en el mes de mayo, logran 1er puesto y en el Provincial dado en nuestra ciudad en agosto, 3er Puesto: – Campeonato Argentino, (San José – San Luis), octubre, 3er Puesto. Clasificadas al Campeonato Sudamericano 2026

Tambien informaron sobre la participación de la Liga Femenina Las Flores, (ciclo anual) donde logran ser campeonas, Play Off 3er Puesto; – Torneo Argentino (Brinkmann – Córdoba), noviembre, 2do puesto. Copa Mixto Pastor Merlo (Daireaux), Mayo; Torneo Mixto Carlitos Bella (La Madrid), Septiembre.

Por ultimo varios jugadores de la disciplina integraron la selección bonaerense de newcom, como lo fue en Femenino + 50: Corina Logioco; + 60 Silvina Giménez y Silvia Aguiñaga. Mixto +50: Alejandra Aramburu, Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Marcelo Dicasolo, Adrián Spalla, Oscar Spalla; Mixto +60: Cecilia Aramburu.

Mientras que en la selección nacional , Mixto +50: Alejandra Aramburu y Marcelo Dicásolo.

El Plantel

Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Nancy Lozano, Corina Logioco, Silvina Giménez, Daniel Rodríguez, Rubén Neri, Marcelo Dicásolo, Fany Mortarini, Silvia Aguiñaga, Rubén Chiesa, Adrián Spalla, Oscar Spalla. DT: Prof. Susana Reale.