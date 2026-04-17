El maíz sigue dando muy buenas noticias: Se estima que los productores argentinos cosecharan 61 M/tns. del cereal

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo este jueves que la cosecha de soja a nivel nacional alcanza el 6,2 % del área apta, sin embargo, lluvias registradas durante las últimas 48 hs dificultan el acceso a los lotes y demoran las labores de recolección en casi -2 p.p. respecto al promedio de las últimas cinco campañas.

En cuanto a la soja de primera, el rinde promedio nacional se ubica en 37,5 qq/Ha, destacándose el Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires con valores iniciales por encima del promedio histórico.

Asimismo, se registran rindes de 39,6 qq/Ha en el Núcleo Norte y de 42 qq/Ha en el Núcleo Sur, ambos superiores a sus respectivos promedios históricos.

En paralelo, el 80,5 % de la soja de segunda se encuentra en condición de cultivo Normal/Buena como consecuencia de las últimas precipitaciones que han recargado los perfiles con el 63 % de lo implantado transitando la etapa de llenado de grano. Bajo este contexto, sostenemos nuestra proyección de producción en 48,5 MTn.

Maiz: se estiman 61M/Tns.

En lo que respecta a maíz, la cosecha alcanza el 24,7 % del área apta, con un rinde promedio de 87,5 qq/Ha. A nivel zonal, los rindes se ubican en 100 qq/Ha en el Núcleo Norte y en 94,8 qq/Ha en el Núcleo Sur.

En cuanto al maíz tardío, la mayor parte del área transita etapas de llenado de granos, en un contexto donde la condición de cultivo ha mostrado una marcada mejora en las últimas semanas, reflejada en un incremento de las expectativas de rendimiento de estos planteos.

Actualmente, el 98,6 % del área relevada se encuentra entre Normal y Excelente. En cuanto a la condición hídrica, luego de los últimos eventos de lluvias, se mantienen adecuados niveles de reservas, aunque se registran excesos hídricos en varios sectores, como el Centro- Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos.

8,1 MHa. mas

Sumado a ello, luego de recorrer el centro del área agrícola nacional y reanalizar el área sembrada con validación por imágenes satelitales, se ajusta al alza la superficie estimada, resultando en 8,1 MHa (+300 mil hectáreas). En consecuencia, asciende la proyección de producción a 61 millones de toneladas (+ 4 MTn).

Girasol

Por último, las lluvias mencionadas anteriormente, han condicionado nuevamente la cosecha de girasol que luego de un progreso intersemanal de 6,4 p.p., cubre el 89,9 % del área apta, reflejando una demora respecto al avance promedio del último q inquenio de -5,2 p.p. Las labores se concentraron fundamentalmente en el Sudeste de Buenos Aires, la región menos afectada por el temporal, con un progreso de 20 p.p. en la última semana.

Con relación a los rendimientos, el promedio nacional se sostiene en 23,6 qq/Ha, pero con resultados variables intrazona fundamentalmente en el sur de Buenos Aires y La Pampa (entre 10 y 35 qq/Ha). En conclusión, se sostiene la proyección de producción en 6,4 MTn.