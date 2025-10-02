El Golf Club Atletico 9 de Julio convoca para este sabado 4

El próximo sábado 4, se llevará a cabo en el Campo de Golf del Club Atlético la sexta fecha clasificatoria del Torneo interno, sumando el puntaje de cada uno para establecer las posiciones a fin de año, consagrando a los campeones de la entidad.

Se juega con la modalidad medal play, a 18 hoyos y, como en las fechas anteriores, existe mucho interés por la competencia, recibiendo las inscripciones por https// ar.digitalgolftour.com/ 9dejulio/reservas/104990

Cada hoyo será una escala; cada golpe, un pasaje hacia otra experiencia; cada fairway, un nuevo destino. De la mano de la empresa de Turismo Extramuros, sponsor del torneo, la competencia se vive como una gran travesía, con emoción, aventura y la pasión que une a todos los jugadores en la cancha