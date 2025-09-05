El Gobierno desregula la tarifa de referencia para el transporte de cargas

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía resolvió derogar a través de la Resolución 48/2025 la resolución 8/2016 y la resolución conjunta 1/2023, que habían establecido el esquema de tarifas de referencia y las mesas de negociación participativa para el transporte automotor de granos y subproductos.

La medida se tomó luego de que varias entidades transportistas y agropecuarias anunciaran su decisión de retirarse de esas instancias, reclamando mayor libertad de mercado y negociaciones directas entre privados, indica la Resolución.

Según el organismo, los valores de referencia habían generado «diversas interpretaciones» y divergencias con los acuerdos reales alcanzados en el sector.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, apunta a «desregular, simplificar y desburocratizar» el sistema, en línea con los principios de libertad de mercado establecidos en la Ley 24.653.

La resolución entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.