El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Buenos Aires por las inundaciones

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en varias zonas de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones registradas desde el 1° de mayo y hasta el 31 de octubre de 2025. La resolución 1450/2025, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispone beneficios fiscales y financieros para los productores damnificados.

La medida alcanza a explotaciones agrícolas y ganaderas de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General Lamadrid, Chacabuco y Monte, en distintas circunscripciones detalladas en la resolución.

Según lo dispuesto, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial que acredite que sus establecimientos están incluidos en las áreas afectadas. Con ello podrán acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509, como la prórroga o exención de impuestos, y facilidades crediticias en entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas.

Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los bancos deberán arbitrar los mecanismos necesarios para que los damnificados puedan acceder a dichos beneficios. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá enviar a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores alcanzados.

La norma fija el 31 de octubre de 2025 como fecha de finalización del ciclo productivo en las zonas afectadas y establece que la medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.