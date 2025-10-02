El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Buenos Aires por las inundaciones
El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en varias zonas de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones registradas desde el 1° de mayo y hasta el 31 de octubre de 2025. La resolución 1450/2025, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispone beneficios fiscales y financieros para los productores damnificados.
Según lo dispuesto, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial que acredite que sus establecimientos están incluidos en las áreas afectadas. Con ello podrán acceder a los beneficios previstos en la Ley 26.509, como la prórroga o exención de impuestos, y facilidades crediticias en entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas.
La norma fija el 31 de octubre de 2025 como fecha de finalización del ciclo productivo en las zonas afectadas y establece que la medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
