El Gobierno confirmó a la Mesa de Enlace que el INTA “volverá a fojas cero”

Este miércoles los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias -Mesa de Enlace- y representantes de CREA, se reunieron con el Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Los cuatro presidentes de las entidades del campo: SRA, FAA, CRA y Coninagro recibieron de parte del gobierno la confirmación que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA “volverá a fojas cero”, aseguró a Valor Agro Radio por LT 7, el presidente de CRA, Carlos Castagnani.

El dirigente santafesino amplió que: “eso es lo que nosotros queríamos saber para empezar, poder empezar a trabajar. Lo que se consensuó es armar la mesa del Consejo Directivo del INTA, para empezar a trabajar cinco, seis puntos como columna vertebral”.

El Poder Ejecutivo dictó previo a las últimas elecciones provinciales de BA, el decreto 627 que deroga las resoluciones anteriores que le habían quitado la autarquía financiera al INTA y había suprimido la Dirección Nacional.

El decreto también volvió a su situación anterior al Instituto Nacional de Semillas INASE y el Instituto de Vitivinicultura INV.

En ese contexto, el campo preocupado por esta situación pidió una reunión con la Secretaría de Agricultura.