El futuro de la agricultura en la visión de los líderes

En el segundo día del Congreso AAPRESID C, elemento de vida, el líder global de UPL Vikram Srhoff dijo que “La agricultura es parte de una solución correcta y natural para afrontar el cambio climático”

Durante la segunda jornada del Congreso Aapresid C: elemento de vida. Este panel fue liderado por el líder ejecutivo global de UPL Vikram Srhoff y el Presidente de Aapresid Marcelo Torres, moderados por Hector Huergo (Clarin).

La agricultura sustentable como parte de la seguridad alimentaria.

“Todos los políticos de todos los países del mundo reconocen la importancia de los alimentos (…) La seguridad alimentaria lleva a la seguridad social.” comentó Vikram Srhoff (UPL).

También comentó que el cambio climático es un problema real, pero que la solución está en la agricultura, e incluye a los productores. Si bien la agricultura es responsable del 30% de los GEI (gases de efecto invernadero) estos gases se emiten en realidad para producir alimentos, lo que cambia la ecuación.

Además dijo que: “la gente necesita comer al menos tres veces por día, durante los 365 días del año, pero ¿de dónde sale esta comida?. El consumidor tiene que dejar de culpar a la agricultura y comenzar a ver a los productores como parte de una solución correcta y natural para afrontar el cambio climático.”

Cambio de perspectivas y comunicación.

Por su parte, Marcelo Torres remarcó que para afrontar la demanda futura de alimentos, no tenemos más superficie para anexar a la agricultura. Sin embargo, con las mejoras genéticas y la tecnología que ya conocemos, como la no labranza, el siempre verde y la construcción de sistemas con microbiomas activos, podemos incrementar el potencial de producción. La limitante no es el conocimiento ni las tecnologías, sino que aún nos falta establecer mejores diálogos productivos. Tenemos que tener debates basados en ciencia y tecnología.

En este sentido, también reconoció la importancia de comunicar mejor lo que se hace bien. El desafío sigue siendo demostrar que nuestros sistemas productivos son eficientes y tiene una menor huella de C y, en unión con la agroindustria, consolidar canales de alimentos sustentables.

Hay que decodificar el mensaje al consumidor de manera que sea claro y atractivo para él. Para lograr esto, UPL se asoció con FIFA y tiene a importantes estrellas de fútbol como embajadores en comunicación.

También hablaron sobre el interés de los de las nuevas generaciones en el agro. En Argentina, Torres asegura que la bioeconomía y la tecnología digital son las áreas en donde los jóvenes se sienten más atraídos, y a su vez, son más hábiles para entenderlas y adaptarlas a los sistemas productivos.

Por último, Srhoff concluyó: “Argentina es líder en Siembra Directa y muchas otras innovaciones y es un país del que se debe hablar y celebrar más. Argentina está produciendo gran calidad de alimentos, cultivos y vinos y la gente lo debe saber.

La producción de Argentina es estratégica en el mundo. Cada país está viendo lo que pasa en Argentina, porque si no producen y exportan el mundo enfrentaría muchos problemas. Así que como pueblo y agricultores asociados deben sentirse orgullosos de estar contribuyendo a un mundo más feliz y saludable”