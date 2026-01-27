El esfuerzo de un pueblo: Bomberos Voluntarios de Dudignac incorporo una nueva unidad 4×4

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Dudignac presento en la noche de este martes ante su comunidad la nueva unidad de rescate, un camión Fiat Iveco con tracción 4×4 y una capacidad de transportar 1.200 litros de agua. Las primeras palabras que surgieron de los integrantes del Cuartel 149 de la Federación provincial de Bomberos, fue: es un esfuerzo de la comunidad.

Desde el mismo Cuartel habían difundido una invitación a esperar en el acceso de la localidad a la altura de «La Avanzada», donde vecinos y miembros del Cuartel y directivos marcharon hacia el centro del pueblo, generando una gran algarabía entre los habitantes de Dudginac.

Antes de arribar al Cuartel, la segunda parada obligada fue frente a la plaza, donde allí quienes se acercaron pudieron apreciar la unidad adquirida con fondos que fueron generando desde el mismo Cuartel.

Cesar Amengual, es el presidente de la Cooperadora de Bomberos Voluntarios de Dudignac y no escondió su alegría, la estábamos esperando y rápidamente adjudico esta adquisición por el esfuerzo de la comunidad, dijo y agrego a traves de los distintos eventos que realizar para generar fondos.

Amengual también manifestó su alegría y emoción por el recibimiento, ya que luego de generar un montón de eventos, hoy lo tenemos acá. Sin embargo esto no termina acá, ya que nos queda una parte que se debe y tenemos que pagarlo.

Por su parte el Jefe del Cuartel, Oscar Auza que además de mencionar el tipo de tracción y la capacidad de transporte de agua, también esta equipada con una bomba de baja presión. Viene con herramientas de rescate, como una tijera hidráulica y un expansor hidráulico, lo que incrementa la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia.

Auza manifestó que contar con una unidad 4×4, nos permite hoy por el mal estado de los caminos rurales poder transitar con mayor seguridad y llegar a donde se necesite, sostuvo.

Video Nota y fotos: Maribel Bruno