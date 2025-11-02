El encuentro por el 162º aniversario de la ciudad de 9 de Julio fue muy aceptado por el publico nuevejuliense

Desde las 12 hs y hasta las 21hs. de este domingo se desarrollo el evento que celebro el 162º aniversario de la fundación de la ciudad de 9 de Julio, hecho que se dio el pasado lunes 27 de octubre.

Con un amplio programa y un despliegue de comercios y artesanos, sobre Av. Tomas Consentino entre Av. Mitre y calle Salta, el encuentro fue muy bien aprovechado por el publico, que incluso disfruto mucho de las instalaciones del Parque Gral. San Martin.

Como parte del evento se incorporaron actividades artísticas, que comenzó pasada las 18hs. con la presentación de la Banda Municipal de Música «Jesús Abel Blanco». Luego se dio espacio a la danza con la Escuela de Tango y Folklore, donde el publico acompaño.

Y cerro el musico Pyno El Bandido, con un show de cumbia y cuartetos al que se sumo un gran publico a bailar.

Cuando habían transcurrido unas cuatro horas del evento, Cecilia Fusari, desde la Sub Secretaria de Producción y Empleo, evaluó en dialogo con El Regional Digital el evento como positivo, «mucho mas que se sumaron 130 comercios y artesanos», informo.

Nos ha superado las expectativas, y nos demuestra por parte de la gente que le gustan estos espacios y que hace falta. Ya para el medio día, había publico en los food trucks, y luego fuimos observando la sumatoria de la gente, y ha sido reconfortante, califico la funcionaria municipal.

Pudo observarse dentro del comercio, puestos de reventa y según Fusari se le dio espacio a los comercios, de alli que se hizo mas amplio de lo que fue el Paseo de Compras», realizado semanas atras, y buscamos abrir mas el juego para comercios que la están pasando difícil, además de sumar a este espacio.

Finalmente Fusari subrayo que esto se pudo lograr por el compromiso de muchas personas y areas de la Municipalidad para poderlo concretar. Solo no se hubiese podido hacer, indico.