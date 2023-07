El Cuartel de Bomberos 9 de Julio, celebro su 77º aniversario con adquisición de indumentaria y anuncio que la Federación provincial se reúne en 9 de Julio

El pasado lunes 10 el Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio en el marco de sus 77º aniversarios y por intermedio de la Comisión de la Asociación Cooperadora, se informo de la adquisición de 73 overoles para trabajos de fajina e incendios forestales y 50 cascos. La compra fue realizada una vez más gracias al aporte de toda la comunidad en los eventos que organiza la institución, subrayo Martin del Castillo, presidente de la Comisión Directiva.

El dirigente bomberil, que también preside la Region Centro de la Federación provincial de Bomberos, informo que gracias al compromiso de quienes le precedieron y la permanente colaboración de los vecinos, empresas y comercios, siempre se ha contado con un cuartel de Bomberos a la altura de las circunstancias para responder a las demandas.

En cuanto a inversión, comento que por ahora no esta previsto nuevas inversiones, con la compra de los overoles y los cascos es lo ultimo que se adquiere, aunque no quiere decir que no vamos a comprar mas, siempre hay proyectos que nos proponemos, los soñamos y los cumplimos, resalto Del Castillo, quien agradeció a toda la comisión directiva y todos los bomberos por el compromiso que hay en el trabajo y en cuidar la institución.

Acercad de la nueva indumentaria ya fue utilizada en un operativo de control de incendio en pastizales cuando fueron convocados por incendio forestal en establecimiento Don Pedro (Ruta 65), interviniendo una dotación con el móvil N°5.

La Federación se reúne en 9 de Julio: vendrán 184 cuarteles

Por otro lado, Martin del Castillo adelanto en dialogo con El Regional Digital que el próximo sábado 29 de julio habrá de realizarse en nuestra ciudad una Reunión provincial de La Federación de Bomberos Voluntarios que reúne a 184 cuarteles y que llegaran para abordar una serie de temas que competen a Bomberos, habrá una desfile, exposición por parte de empresas proveedoras de insumos y una formación, comento el presidente de la Region Centro de la Federación provincial de Bomberos.

El lugar de encuentro será en el predio de la Sociedad Rural de 9 de Julio, que gentilmente nos ha dada las instalaciones para el encuentro. Todo comenzara a la hora 9 y finalizara pasada las 15hs., informo.