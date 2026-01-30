El Club del Riego convocará a referentes y productores para ofrecer estrategias frente al clima

La actividad se desarrollará en el Anfiteatro ArgenINTA del predio ferial y autódromo de San Nicolás, bajo el lema “A clima incierto, decisiones estratégicas”, convirtiéndose en el espacio líder de referencia para los productores que estén pensando en incorporar al riego como herramienta fundamental. El evento será moderado por el Ing. Agr. y especialista en Riego Aquiles Salinas, director de la Estación Experimental INTA Manfredi.

Actualmente, Argentina riega cerca de 2,5 millones de hectáreas, aunque distintos estudios estiman un potencial de entre 8 y 10 millones, lo que posiciona al riego como una herramienta clave para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y aumentar la producción.

“El Club del Riego surge como un espacio para promocionar la tecnología desde una propuesta técnica, productiva y política”, explicó Salinas y agregó: “La idea es generar vínculos entre potenciales usuarios y empresas, y ofrecer conocimiento para que los productores puedan tomar mejores decisiones económicas y productivas”.

El moderador destacó el acompañamiento del Estado a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y remarcó: “El crecimiento del riego tecnificado se dio históricamente por inversión privada, pero hoy se observa el acompañamiento del Estado con políticas públicas. Para dar el gran salto hacen falta condiciones crediticias e infraestructura energética”.

SAGYyP en Expoagro

Por la Secretaría participará el director nacional de Agricultura, Jorge Gambale, que va a comentar la situación actual y las perspectivas de futuro del riego en la Argentina.

El Gobierno Nacional quitó aranceles a componentes y equipos de riego, eliminó el Impuesto País, y mejoró las condiciones de financiamiento, junto al BNA, entre otras medidas.

Como resultado, en los últimos 24 meses se vendieron más de 600 equipos de riego por pivot, con una inversión superior a 147 millones de dólares, lo que permite estimar un incremento de 55 mil has cubiertas. En el mismo sentido, se incorporaron más de 8,400 has de riego por goteo, con una inversión de 38 millones de dólares.



El riego como socio tecnológico del productor

El Ing. Agr. Carlos Gilio, gerente comercial de Valmont Industria Argentina, firma representante de Valley Irrigation, sostuvo que el riego se instaló en la agenda a partir de las sequías que atravesó el sector.

Además, “las lluvias son cada vez más variables y las temperaturas más altas”, como consecuencia, “el productor necesita información y las empresas tenemos mucho por contar. El riego aparece como una herramienta concreta para generar estabilidad productiva”, afirmó.

Para Gilio el riego “da rendimiento, estabilidad y asegura cosecha, generando un círculo virtuoso”. A su vez destacó que productores de diferentes escalas pueden acceder “permitiéndole mejorar su economía y aumentar el valor de la tierra”.

“Argentina tiene acuíferos generosos, agua superficial y un productor altamente tecnológico. Somos el socio tecnológico del productor para ser eficientes en el uso de recursos como el agua y el fertilizante”, completó Gilio.

Eficiencia hídrica y expansión de la frontera de riego

Desde Terranova, empresa rosarina desarrolladora los productos de 360 Yield Center en Argentina, afirmaron que la eficiencia es clave para el crecimiento del riego. En ese sentido Leandro Salotti, titular de la firma en nuestro país resaltó la versatilidad de los equipos que comercializan.

“Nuestro sistema se adapta a cualquier tipo de lote y utiliza menos agua. Esto permite expandir la frontera de riego hacia zonas donde antes no era viable, pero también reducir costos operativos en áreas ya regadas”, explicó.

En tanto, agregó que “el Club del Riego es muy valioso porque permite que el productor compare sistemas, conozca ventajas y limitaciones, y evalúe cuál se adapta mejor a su realidad productiva y económica”.

Respecto de las perspectivas, Salotti avizora un 2026 muy bueno para el país y para el sector. “El apalancamiento a través de créditos con tasas más normales va a ser el motor para pagar los equipos de riego a largo plazo”, sumó.

Infraestructura, capacitación y nuevas tecnologías

Por su parte, el Dr. Ing. Agr. Alejandro Pannunzio, presidente de Alejandro Pannunzio S.A. – Ingeniería en Riego, remarcó la importancia de la infraestructura para aumentar áreas regadas. “El riego en Argentina puede crecer de 2,4 millones de hectáreas a un potencial de 10 millones. Para eso es imprescindible desarrollar obras de conducción, reservorios y drenaje”, sostuvo.

En el mismo sentido, aseguró que “la capacitación de recursos humanos y el diseño de obras con datos climáticos actualizados son claves para reducir la incertidumbre por eventos de sequía”.

Alejandro Pannunzio S.A. – Ingeniería en Riego son consultores, diseñadores e asesores en sistemas de riego por goteo y en Expoagro presentarán una tubería de goteo propia diseñada en China. Se trata de la tecnología para la mayor eficiencia del uso del agua son los sistemas de goteo que permiten regar mayor superficie con menos agua y obtener mayores rendimientos por ha.

Por último, destacó la participación en el Club del Riego, durante Expoagro porque “las empresas promueven las diferentes tecnologías para cada área del país, con la idea de aumentar los pisos productivos”.

Una mirada integral para el productor

Desde Grupo Criolani Bauer, Nazareno Bordi, responsable de Marketing, destacó la participación en el Club como una oportunidad para acercarse al productor.

Explicó que “Irrigar es el tren del futuro. Quienes se suban estarán yendo más allá”. En ese sentido, comentó que Criolani es “proveedor del espacio con capacidad de brindar soluciones 360°, no solo riego, sino también fertirriego, tratamiento de efluentes y tecnología aplicable a distintas marcas.

Formato de la jornada

El Club del Riego se desarrollará en un living de conversación, enfocado en la mirada empresarial y productiva, más que en la descripción de equipos. “La idea es que el riego no solo amortigüe la variabilidad climática, sino que también potencie la producción”, señaló el moderador Salinas.

Contará con la participación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, junto a Valley Irrigation, Terranova, Alejandro Pannunzio S.A., Criolani Bauer y Tonka Solar.

En una edición aniversario de Expoagro, el espacio se consolida como un ámbito de diálogo donde tecnología, inversión y producción se integran para transformar el potencial hídrico argentino en desarrollo productivo sostenible.

fuente: Expoagro