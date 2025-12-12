 El Baby Futbol de Club San Martin en las instancias de final

Prosiguió esta semana la competencia del Baby Futbol de Club San Martin donde, luego de las clasificaciones se avanzó a las semifinales de las cinco categorías y que se jugaron este jueves, y donde se conocieron los finalistas, cuyos partidos se disputaran el próximo lunes 14.

La competencia está siendo muy bien acompañada por el público que alienta a los distintos jugadores.

Cabe destacar que los partidos se desarrollan en cuatro canchas diseñadas en el Estadio “Santiago Noe Baztarrica”, y donde este jueves, se pudo apreciar el nuevo sistema lumínico instalado.

Categoría 2017

Semifinal

Los Gladiadores 4 vs. Santitos 2

Pequeños Triunfadores 2 vs. Los Pibes 1

Finalistas: Los Gladiadores vs Pequeños Triunfadores

3er y 4to. Puesto: Santitos vs. Los Pibes

Categoría 2016

Semifinal

Syafa 4 vs. Francesco 2

Las Gaviotas 0 vs. Apolo 11 3

Finalistas: Syafa vs. Apolo 11

3er. y 4to puesto: Francesco vs. Las Gaviotas

Categoría 2015

Semifinal

Pequeños Triunfadores 6 vs. Los Amigos FC 0

Sporttens 2 vs. Los Tercos 2

Finalistas: Pequeños Triunfadores vs. Los Terquitos

3er y 4to puesto: Los Amigos FC vs. Sporttens

Categorías 2014

Semifinal

Park Automotores 4 vs. La Banda al Rojo 0

Los Chicos del Oeste 1 vs. Los Pura Sangre 3

Finalistas: Park Automotores vs. Los Pura Sangre

3er. y 4to puesto: La Banda Al Rojo vs. Los Chicos del Oeste

Categoría 2013

Semifinal

Sporttens 5 vs. Open 18 0

Deportivo Soriano 1 vs. La Sub 13 3

Finalistas: Sporttens vs. La Sub 13

3er. y 4to puesto: Open 18 vs. Deportivo Soriano