El Baby Futbol de Club San Martin en las instancias de final
Prosiguió esta semana la competencia del Baby Futbol de Club San Martin donde, luego de las clasificaciones se avanzó a las semifinales de las cinco categorías y que se jugaron este jueves, y donde se conocieron los finalistas, cuyos partidos se disputaran el próximo lunes 14.
La competencia está siendo muy bien acompañada por el público que alienta a los distintos jugadores.
Cabe destacar que los partidos se desarrollan en cuatro canchas diseñadas en el Estadio “Santiago Noe Baztarrica”, y donde este jueves, se pudo apreciar el nuevo sistema lumínico instalado.
Categoría 2017
Semifinal
Los Gladiadores 4 vs. Santitos 2
Pequeños Triunfadores 2 vs. Los Pibes 1
Finalistas: Los Gladiadores vs Pequeños Triunfadores
3er y 4to. Puesto: Santitos vs. Los Pibes
Categoría 2016
Semifinal
Syafa 4 vs. Francesco 2
Las Gaviotas 0 vs. Apolo 11 3
Finalistas: Syafa vs. Apolo 11
3er. y 4to puesto: Francesco vs. Las Gaviotas
Categoría 2015
Semifinal
Pequeños Triunfadores 6 vs. Los Amigos FC 0
Sporttens 2 vs. Los Tercos 2
Finalistas: Pequeños Triunfadores vs. Los Terquitos
3er y 4to puesto: Los Amigos FC vs. Sporttens
Categorías 2014
Semifinal
Park Automotores 4 vs. La Banda al Rojo 0
Los Chicos del Oeste 1 vs. Los Pura Sangre 3
Finalistas: Park Automotores vs. Los Pura Sangre
3er. y 4to puesto: La Banda Al Rojo vs. Los Chicos del Oeste
Categoría 2013
Semifinal
Sporttens 5 vs. Open 18 0
Deportivo Soriano 1 vs. La Sub 13 3
Finalistas: Sporttens vs. La Sub 13
3er. y 4to puesto: Open 18 vs. Deportivo Soriano
