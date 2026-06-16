El ángel de la ruta 205: Un joven que hacia running a la vera de la ruta le salvo la vida a un niño mediante la maniobra «Heimlich»

Un trabajador del SAME de Lobos protagonizó una intervención decisiva que permitió salvar la vida de un niño que se estaba ahogando en plena Ruta Nacional 205.

Joaquín Moscoloni realizaba su habitual entrenamiento de running este sábado 13 de junio, en la zona de la bajada hacia la Ruta Provincial 41, cuando un automóvil frenó de manera repentina a su lado, y los ocupantes del vehículo le pidieron ayuda con urgencia al advertir que Kevin, un pequeño que viajaba en el asiento trasero, se estaba asfixiando tras atragantarse con un chupetín.

Sin perder tiempo, Joaquín aplicó la maniobra de Heimlich y consiguió liberar las vías respiratorias del niño, manteniéndolo estable hasta que una ambulancia que circulaba por el lugar se detuvo para trasladarlo.

La familia Silva, de Monte Grande, expresó públicamente su agradecimiento hacia quien consideraron una figura fundamental en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

En el mensaje difundido señalaron que durante esos instantes sintieron que podían perder a su hijo y destacaron la serenidad y la rapidez con la que actuó el trabajador del SAME.

También remarcaron que este reconocimiento busca poner en valor no solo la acción realizada, sino también la calidad humana y profesional de Joaquín, a quien describieron como una persona que deja una huella imborrable.

La maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios utilizada para tratar casos de obstrucción de las vías respiratorias mediante compresiones abdominales que ayudan a expulsar el objeto que impide respirar con normalidad.