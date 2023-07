Durante la UPA 2023 de la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares se dejo un claro mensaje en la aplicación y uso de fitosanitarios

La #UPA2023 organizada por la Regional Aapresid 9 de Julio-Carlos Casares tuvo como uno de sus temas la aplicación y el uso de fitosanitarios, para lo que los mas de doscientos asistentes tomaron debida nota de lo expuesto por el Ing. Agr. José Martínez, un especialista en la temática con conocimientos de uso de fitosanitarios no solo en la región pampeana, también en economías regionales y en Bolivia

Martínez llevo al auditorio a profundizar en todo lo que refiere a mezclas, caldo, la calidad del agua, la nanotecnología, coadyuvantes, calibración de la maquina y aplicación, entre otros temas.

En dialogo con El Regional Digital, el agrónomo oriundo de Gral. Viamonte valoro el tema abordado ya que en particular y no menos importante que es la calidad de aplicación principalmente, con foco en las mezclas en el tanque, subrayando que en Argentina es un capitulo donde tenemos varias materias pendientes y todavía hay mucha mas información, hay herramientas, y todo está por mejorar y transitar en este camino de mezcla, llámese también orden de carga dela maquina , concentraciones, conocimiento en las formulaciones, en si tener en claro que no todo es lo mismo, porque si bien las tecnologías son buenas, pero podemos cometer errores», sintetizo.