DONMARIO MÁS 2026: Cinco lanzamientos estratégicos y claves de manejo para «blindar» el rinde en una campaña climática desafiante

La cuenta regresiva está en marcha para una nueva edición de DONMARIO MÁS. El próximo 25 de febrero, el Centro de Experiencias GDM Don Florencio (Chacabuco, Buenos Aires) será el epicentro del debate sojero. El evento no solo marcará el inicio de las actividades a campo de 2026, sino que servirá de plataforma para la presentación de un renovado portfolio genético y la discusión de estrategias de manejo en un año marcado por la volatilidad climática

Patricio Munilla, Gerente de Marca, confirmó que la apuesta de este año es fuerte: cinco nuevas variedades se suman al catálogo, complementando a las seis lanzadas la campaña anterior. «Estos lanzamientos apuntan a seguir mejorando el potencial de rinde en las distintas zonas productivas, ofreciendo alternativas concretas según la región y el planteo», destacó el directivo. Por su parte mencionó que “hay mucha expectativa con los lanzamientos del año pasado, especialmente con DM 46E25 SE, que mostró muy buenos resultados tanto en nuestras redes propias como en ensayos de terceros”, señaló Munilla, destacando además el creciente protagonismo de la tecnología Enlist, hoy la más demandada por los productores.

La renovación genética: zona por zona La jornada en Chacabuco pondrá el foco en tres materiales clave por su adaptación a la Zona Núcleo, seleccionados por su estabilidad y grupo de madurez: • DM 38E26 (Enlist + STS): Una opción versátil que combina tecnologías de protección. • DM 40R26 STS y DM 49R26 STS: Materiales que refuerzan el segmento de grupos cortos y medios con sanidad y potencial. Para el centro-norte del país, la marca introduce las variedades DM 67K67 SC y DM 64R64. Si bien no estarán implantadas en Don Florencio por cuestiones de adaptación geográfica, formarán parte activa de la estrategia comercial y podrán verse en detalle durante Expoagro.

Manejo agronómico: la variable de ajuste Más allá de la genética, el evento profundizará en cómo «usarla». Matías Venece, Gerente de Desarrollo, subrayó que el contexto climático exige precisión. La campaña comenzó con excesos hídricos que retrasaron la siembra a noviembre, seguidos de una ventana seca en diciembre y enero que estresó los cultivos. Las recientes lluvias en el oeste bonaerense y sur de Córdoba trajeron alivio, pero el manejo de fecha de siembra, densidad, nutrición y fungicidas será determinante para cerrar la brecha productiva. «Sabemos que cuanto más nos atrasamos, el potencial disminuye. Hacemos mucho hincapié en el manejo porque no solo importa el poder de la nueva genética, sino saber cómo defenderla en el lote», explicó Venece. El avance de Sembrá Evolución La jornada también servirá para actualizar los números del sistema «Sembrá Evolución». Con más de 25.000 productores adheridos, se proyecta superar las 5 millones de hectáreas bajo este modelo en la campaña 2025/26. El objetivo es sostener la inversión en I+D para garantizar el acceso a biotecnologías como Enlist, hoy la más demandada del mercado.