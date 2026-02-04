Dolor en el gremialismo rural bonaerense ante el fallecimiento de un hombre que supo defender al campo y a los productores agropecuarios

En la jornada de este martes 3, se conoció la triste noticia del fallecimiento de un dirigente rural agropecuario, ligado a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), y de la que fue presidente.

Se trata del productor rural Juan Pedro Merbilhaa, quien se destaco en la dirigencia gremial rural gran parte de su vida, trabajando para la rural de Gral. Pinto, luego como Delegado ante CARBAP e integrante de la Mesa Ejecutiva y Administrativa, además de haber presidido la misma.

Desde CARBAP lamentamos la invalorable pérdida de un destacado dirigente rural que en representación de la Sociedad Rural de General Pinto ocupo entre los años 1979 y 1980 la presidencia de la institución. Merbilhaa fue un claro defensor de los principios creadores del movimiento rural confederado, y formador de innumerables dirigentes gremiales confederados. Como asesor juridico de la entidad supo acompañarla con sus consejos en los mas aciagos momentos que atravesó la confederación», destaco CARBAP en un una comunicación.

El Dr. Juan Pedro Merbilhaa ha sido secretario de la Mesa Ejecutiva y Administrativa presidida por el Dr. Jorge Aguado en el periodo 1974/1978, Vicepresidente 1ª en el periodo 1978/1979 en la Mesa Ejecutiva y Administrativa presidida por el señor Julio Calvet y presidente de CARBAP en el periodo 1979/1980, siendo el presidente mas joven que ha tenido la institución, y en la actualidad integrante de la comisión asesora de la entidad.

Juan Pedro Merbilhaa, fue un férreo militante del movimiento rural confederado y defensor de la producción agropecuaria como pilar de crecimiento y desarrollo de nuestro país», sostuvo y valoro CARBAP.

En la comunicación, CARBAP recordo que Merbilhaa recibió de manos del entonces presidente Johnny Balfour el premio «Pilares de CARBAP», entregado a aquellos dirigentes de la entidad que dejan una marcada impronta en la institución.

Pero sobre todo desde CARBAP queremos despedirlo, recordando por siempre el lugar que supo ocupar en nuestra entidad, siendo un permanente hombre de consulta ante los distintos avatares que nuestro sector ha ido atravesando en estos últimos años.

Reconocimiento de Sociedad Rural de 9 de Julio

Conocida la noticia de su fallecimiento, varias rurales adheridas a CARBAP se expresaron al respecto, entre ellas, la Sociedad Rural de 9 de Julio, que en sus redes manifesto y reconocio «Su trayectoria estuvo marcada por un compromiso incansable con la defensa de la producción agropecuaria y los valores del movimiento rural confederado.