Dia del Maestro: Se desarollo un acto conmemorativo

Durante la jornada de este miércoles 10 la comunidad educativa del partido de 9 de Julio celebro con un acto conmemorativo, el Dia del Maestro, que se da hoy jueves 11 en nuestro pais.

El acto que se desarrollo frente al edificio de Escuela Nº 5 «Domingo F. Sarmiento», estuvo encabezado por la señora Intendente Municipal, María José Gentile, junto a la inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani, ademas de la participación de funcionarios municipales, inspectores areales, delegaciones educativas del distrito, familias, concejales.

En la oportunidad del acto, se realizó un minuto de silencio en memoria del padre del aula y de los docentes y auxiliares fallecidos del distrito. Además de las palabras alusivas a la fecha, a cargo de un alumno del CEF 101, y de la Inspectora Jefe Distrital. Se entregaron presentes a docentes y auxiliares recientemente jubilados, como reconocimiento por su trayectoria y servicio.

El emotivo cierre musical estuvo a cargo de estudiantes de la Escuela de Educación de Adultos y Centros Nucleados, quienes interpretaron una canción original elaborada en forma conjunta, con

participación en el certamen “Mayores con Derechos”.