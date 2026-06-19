«Detienen a tres personas que ingresaban cocaína a Junín oculta en ropa de bebé»

Una investigación exprés y un seguimiento sigiloso de película por las calles de nuestra ciudad terminaron con un importante procedimiento antidrogas. Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín lograron interceptar un cargamento de clorhidrato de cocaína de máxima pureza que ingresaba desde Pergamino y tenía como destino final el abastecimiento de los puntos de venta locales.

El operativo dejó un saldo de tres detenidos a metros de la avenida Circunvalación, allanamientos y una requisa sorpresa dentro de la Unidad Penitenciaria N° 13.

La sospecha inicial se activó tras una serie de tareas de inteligencia criminal desarrolladas por los detectives de la dependencia juninense. Los investigadores locales obtuvieron el dato preciso: el cargamento planeaba ser trasladado a bordo de una camioneta Renault Kangoo. De inmediato, la policía dio intervención a la Justicia, activando los resortes del Juzgado Federal de Junín, liderado por el Dr. Héctor Pedro Plou, junto a la Secretaría Penal del Dr. Tobías Ruedas y la Fiscalía Federal del Dr. Eduardo Norberto Varas, quienes proporcionaron los lineamientos para el operativo.

Persecución en Circunvalación

Con las directivas judiciales sobre la mesa, los agentes juninenses montaron vigilancias estáticas y dinámicas sobre la Ruta Nacional 188. El nerviosismo aumentó cuando divisaron la Kangoo y observaron cómo, al llegar a la avenida Circunvalación, el vehículo giró con dirección al interior de Junín.

En ese momento, policías a bordo de móviles no identificables comenzaron un seguimiento prudencial. La tensión creció cuando el rodado enfiló hacia la calle Moisés Lebenshon, a metros de la Avenida La Plata.

El mapa delictivo local encendió las alarmas: el vehículo se aproximaba al barrio conocido como “Los Paraguayos”. Sabían que si entraban allí, el procedimiento corría peligro, ya que resulta ser una zona hostil para el personal policial, donde los sospechosos podrían haber aprovechado el terreno para ocultarse o descartar la droga.

La orden de intercepción fue inmediata. Al cruzarles los vehículos, los policías detuvieron a los ocupantes: el conductor (un hombre de 54 años que manejaba la camioneta que funcionaba como auto de alquiler) y dos jóvenes de 21 y 22 años, todos oriundos de Pergamino. Una de las mujeres resultó ser una vieja conocida de las fuerzas de seguridad locales, ya que contaba con un frondoso prontuario y había estado alojada en una de las cárceles juninenses por el delito de «Robo Calificado.

El «sello del delfín» en la ropa de bebé

Al requisar el habitáculo en plena calle juninense, los agentes se toparon con una puesta en escena diseñada para despistar los controles comunes. Adentro de un bolso con prendas de ropa para bebé, ocultaban un paquete rectangular compacto tipo «ladrillo

Al abrirlo, descubrieron que el pan de droga estaba marcado con el relieve de la figura de un delfín, marca utilizada para resaltar que el clorhidrato de cocaína es de máxima pureza. El cargamento arrojó un peso superior a un kilogramo. Además de la droga, la policía secuestró teléfonos celulares, una suma de dinero en efectivo y un ticket de peaje.

Con los tres sospechosos bajo arresto e incomunicados por infracción a la Ley 23.737, el juez federal firmó de urgencia dos órdenes de allanamiento para desbaratar el resto de la red. Mientras que el primero se ejecutó en el barrio «José Hernández» de Pergamino (donde se secuestraron envoltorios listos para la venta), el dato más fuerte para la seguridad local surgió en el segundo procedimiento, ya que la requisa se efectivizó en simultáneo dentro de los muros de la Unidad Penitenciaria N° 13 de Junín.

Los investigadores descubrieron que un familiar de una de las mujeres se encuentra detenido en dicho penal y sospechaban que operaba como el cerebro de la banda

En su poder se incautó un teléfono celular y dos tarjetas chip en funcionamiento con los cuales se comunicaría al exterior para organizar estos viajes de transporte y distribución de drogas a Junín y la zona. De comprobarse su participación, se le sumará una nueva imputación penal a las condenas que ya se encuentra cumpliendo actualmente.

Fuente e imagen: Diario Democracia