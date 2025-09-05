“Desidia”: fuerte reclamo de los productores ante las inundaciones y un pedido para Axel Kicillof

“Esto es un pedido urgente. Hay productores que no pueden pagar, que tienen los campos bajo el agua y no pueden acceder a ellos. La situación es muy complicada”, remarcó Dorado.

Según la entidad, de los 810 kilómetros de caminos rurales, apenas algunos tramos están en condiciones medianas para transitar Gza.

Luego de conocer que el gobierno bonaerense había decretado la emergencia en su distrito, aunque no se formalizó en el Boletín Oficial provincial, el dirigente ruralista dijo: “Es necesario que las obras hidráulicas se lleven a cabo para darle soluciones concretas al productor. La declaración de emergencia es solo un paliativo que valoramos, pero de ninguna manera es la solución al grave problema de las inundaciones”.

En este sentido, según comentó, desde mayo pasado, la entidad ruralista viene presentando cartas (ocho en total) al intendente Franco Flexas, donde solicitaba audiencias, pero nunca obtuvieron una respuesta. “Nunca nos contestó ni nos recibió”, se quejó el dirigente.

El contexto productivo es alarmante. Según la entidad, de los 810 kilómetros de caminos rurales, apenas algunos tramos están en condiciones medianas para transitar. En varias zonas, los productores utilizan incluso las vías del ferrocarril como única alternativa para llegar o salir de sus campos. “Hay zonas que se cosechó, pero no se puede sacar el cereal por falta de caminos o por puentes desmoronados. El panorama es muy complicado”, insistió Dorado.

Las lluvias de las últimas semanas empeoraron el cuadro. “Ahora directamente aparecieron algunos caminos con la imposibilidad de transitarlos; se han cortado porque el agua pasó por sobre el camino y se ha llevado algunas obras de ingeniería, en algunos casos puentes que están en muy mal estado y en otros casos alcantarillas que no han dado abasto. En el último fin de semana cayeron entre 70 y 120 milímetros, y en agosto, cuando la media es de 80, se registraron alrededor de 200. Esto agravó lo que ya estaba muy mal desde mayo”, explicó. El impacto social es otro de los puntos sensibles. “Hay caminos cortados hacia La Delfina, con tambos y escuelas aisladas. Hay localidades enteras que no tienen conectividad vial”, detalló Dorado.

“Esto es el resultado de años de desinversión. Mandaron tubos de hormigón para reparar apenas dos de los cuatro puentes que se desmoronaron. Hoy con esta situación ya es imposible de solucionar de manera rápida”, cuestionó el dirigente rural Gza.

El mapa que muestra la superficie inundada en General Viamonte Gza.

El dirigente apuntó a la falta de obras hidráulicas y mantenimiento. “Esto es consecuencia de muchos años de dejar de limpiar canales y de no sostener los caminos. Hoy estamos pagando esa desidia”, dijo.

La entidad ruralista difundió un video en redes sociales para visibilizar el problema. Con imágenes de caminos anegados y vecinos aislados en la zona de La Delfina, acompañaron el mensaje con la frase: “Así están los caminos de General Viamonte. Penosa situación de los vecinos; apoyemos el pedido de soluciones urgentes”.

El material generó un fuerte impacto. Entre las reacciones de los usuarios se leyeron comentarios como: “Qué triste, imagino la angustia de todos, cuánto olvido”, “Si no fuera real parecería una película” y “Lamentable, qué tristeza por Dios”.

Dorado insistió en que el problema no puede esperar. “Los productores estamos muy comprometidos. No se puede trabajar, no se puede transitar, y encima tenemos que pagar impuestos como si nada pasara”, expresó.

La declaración de emergencia, de hacerse efectiva, sería un alivio parcial. “Permitiría al menos diferir obligaciones y dar un respiro económico en un contexto dramático. Pero sin el decreto provincial, no hay manera de acceder a esos beneficios”, explicó.

LA NACION intentó comunicarse con el intendente local, pero aun no obtuvo respuestas.