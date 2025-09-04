Desde Somos 9 de Julio, sus candidatos a concejales buscan fortalecer y dar un salto de calidad a la gestión municipal

Este domingo 7 los vecinos que ingresen a la urna a elegir a sus nuevos concejales, dentro de las propuestas están la de Somos 9 de Julio (PRO), cuya lista encabeza, el Lic. Pablo Bonfiglio, le sigue Virginia Cellotto y el medico Juan Jose Belloni.

Esta semana, Bonfiglio dejo declaraciones periodísticas en el programa radial, Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, donde en primer lugar el candidato alentó a los vecinos en ir a votar, esto dijo, porque hay una gran apatía de la gente, y es importante que puedan hacer el ejercicio del voto el domingo, primero para hacer uso del derecho, y después también para reconocer que en esta votación tienen gente cercana, en la cual van a poder volcar sus inquietudes, que van a ser los futuros concejales, y la idea es que se involucre al menos en principio desde ese lugar, con el voto, pidió.

Bonfiglio, reconoció que hay una bronca del ciudadano día a día con los políticos en general, que uno mismo lo hace desde su diaria, choca con esas propuestas o ideas de involucrarse. A nosotros nos está pasando que sin tener experiencia estamos apostando a un cargo electivo por primera vez y ya somos del “son todos los mismos”.

Pablo Bonfiglio es licenciado en ciencias políticas y si bien trabaja en la parte privada, su pasión por la participación ciudadana lo motivo a decir si al ser convocado.

En cuanto a la candidatura para llegar al Concejo Deliberante, Bonfiglio puntualizo “es llevar adelante todo lo que está aún inconcluso de lo que es el Proyecto de Polo Socio productivo, porque me parece que es el punto de partida para 9 de Julio. Creo que hay que afianzarse allí y en aquellos proyectos similares

Otro tema educación financiera, que me parece esencial, Hay temas de Salud que ya los ha mencionado Juan José Belloni.

Pero en formación 9 de Julio tiene que empezar a marcar la diferencia, que sea una fuente de capacitación para todos los que están desarrollando algo”, sostuvo.

Sin embargo, aquí lo que hay que votar a Somos es para fortalecer la gestión municipal de María José Gentile. Desde nuestra parte buscaremos por un lado fortalecer eso y dar un salto de calidad en algunos aspectos como se mencionó, pero hay mucho en ese camino sobre lo que necesita el partido de 9 de Julio, apunto.